В Уфе задержали подозреваемого в нападении на банк

Известно, что преступление произошло накануне в отделении банка в Калининском районе около 6 часов вечера. Как сообщают в пресс-службе МВД Башкирии, неизвестный мужчина зашел в помещение и передал сотруднице банка записку с угрозой и требованием передать ему все наличные.