В Уфе задержали подозреваемого в нападении на банк

Известно, что преступление произошло накануне в отделении банка в Калининском районе около 6 часов вечера. Как сообщают в пресс-службе МВД Башкирии, неизвестный мужчина зашел в помещение и передал сотруднице банка записку с угрозой и требованием передать ему все наличные.
Попытка оказалась безуспешной, в частности, сотрудница на угрозы не поддалась и потому преступнику пришлось спешно покинуть банк. Выяснилось, что злоумышленником является 33-летний местный житель.
Так, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой), по решению суда подозреваемый был взят под страшу. К слову, свою вину уфимец признал.