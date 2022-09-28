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В Уфе задержали подозреваемого в нападении на банк

28 сентября 10:44
Фото: пресс-служба МВД по РБ
Разбойное нападение на офис банка в Калининском районе произошло около 6 часов вечера, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Известно, что преступление произошло накануне в отделении банка в Калининском районе около 6 часов вечера. Как сообщают в пресс-службе МВД Башкирии, неизвестный мужчина зашел в помещение и передал сотруднице банка записку с угрозой и требованием передать ему все наличные.

Попытка оказалась безуспешной, в частности, сотрудница на угрозы не поддалась и потому преступнику пришлось спешно покинуть банк. Выяснилось, что злоумышленником является 33-летний местный житель.

Так, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой), по решению суда подозреваемый был взят под страшу. К слову, свою вину уфимец признал.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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