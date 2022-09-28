mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Сети выросло число материалов с идеями стрельбы

28 сентября 09:19
Фото: pixabay.com
Роскомнадзор в прошлом году внес в реестр запрещенной информации 1649 публикаций, которые пропагандируют вооруженное насилие в школах. Это в три раза больше, чем в 2020 году.

Как передает iz.ru, все материалы, внесенные в реестр запрещенных ведомства, удалены владельцами сайтов или доступ к ним ограничен операторами связи.

Совершивший нападение на ижевскую школу 34-летний Артем Казанцев и убивший 17 человек, готовил свое преступление около года. В своей предсмертной записке на компьютере он написал, что испытывает ненависть к людям, а самое большое желание убивать у него вызвала компьютерная игра-стрелялка.

Психолог Сергей Ениколопов считает, что способность онлайн-стрелялок привести к преступлению преувеличены. По его мнению, в данном случае нужно обратить внимание на того, кто продал оружие человеку, страдающему психическим заболеванием и стоящему на учете в диспансере. Также он поинтересовался, как лечили этого больного и пил ли он лекарства.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48