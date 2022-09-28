В Сети выросло число материалов с идеями стрельбы

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Совершивший нападение на ижевскую школу 34-летний Артем Казанцев и убивший 17 человек, готовил свое преступление около года. В своей предсмертной записке на компьютере он написал, что испытывает ненависть к людям, а самое большое желание убивать у него вызвала компьютерная игра-стрелялка.
Психолог Сергей Ениколопов считает, что способность онлайн-стрелялок привести к преступлению преувеличены. По его мнению, в данном случае нужно обратить внимание на того, кто продал оружие человеку, страдающему психическим заболеванием и стоящему на учете в диспансере. Также он поинтересовался, как лечили этого больного и пил ли он лекарства.