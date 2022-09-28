Суд в Уфе приговорил юриста Александра Войцеха к четырем годам колонии

«Войцех признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 30-ч.4 ст. 159.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в пресс-релизе.
По данным следствия, экс-адвокат, который в данный момент лишен этого статуса и пытается оспорить это решение, совершил мошенничество в сфере кредитования, «то есть совершил умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения денежных средств заемщиком, путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений». Однако преступление не было доведено до конца по независящим от осужденного обстоятельствам.
Следователи считают, что Войцех собирался взять кредиты в банках, при этом возвращать их он не планировал. Для этого он подал в один день заявки в пять кредитных учреждений на сумм от 600 тысяч до 3 млн рублей. Также он предоставил ложные сведения о доходах, завысив их. В итоге четыре банка кредиты выдали, Войцех оплатил взносы по кредиту дважды, а потом перестал погашать задолженность.
Юриста этапировали в следственный изолятор № 1. Его друг Виталий Буркин в разговоре с Mkset заявил, что не усматривает состава преступления в действиях Войцеха.
«Это обычный невозврат кредита банкам. Причем два банка заявили, что состава преступления нет», — сказал он.
По словам Буркина, защита будет обжаловать вынесенный приговор.