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Суд в Уфе приговорил юриста Александра Войцеха к четырем годам колонии

28 сентября 12:38
Фото: 1MI
Его взяли под стражу в зале суда, сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

«Войцех признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 30-ч.4 ст. 159.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, экс-адвокат, который в данный момент лишен этого статуса и пытается оспорить это решение, совершил мошенничество в сфере кредитования, «то есть совершил умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения денежных средств заемщиком, путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений». Однако преступление не было доведено до конца по независящим от осужденного обстоятельствам.

Следователи считают, что Войцех собирался взять кредиты в банках, при этом возвращать их он не планировал. Для этого он подал в один день заявки в пять кредитных учреждений на сумм от 600 тысяч до 3 млн рублей. Также он предоставил ложные сведения о доходах, завысив их. В итоге четыре банка кредиты выдали, Войцех оплатил взносы по кредиту дважды, а потом перестал погашать задолженность.

Юриста этапировали в следственный изолятор № 1. Его друг Виталий Буркин в разговоре с Mkset заявил, что не усматривает состава преступления в действиях Войцеха.

«Это обычный невозврат кредита банкам. Причем два банка заявили, что состава преступления нет», — сказал он.

По словам Буркина, защита будет обжаловать вынесенный приговор.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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