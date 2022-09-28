Суд в Уфе приговорил юриста Александра Войцеха к четырем годам колонии

Следователи считают, что Войцех собирался взять кредиты в банках, при этом возвращать их он не планировал. Для этого он подал в один день заявки в пять кредитных учреждений на сумм от 600 тысяч до 3 млн рублей. Также он предоставил ложные сведения о доходах, завысив их. В итоге четыре банка кредиты выдали, Войцех оплатил взносы по кредиту дважды, а потом перестал погашать задолженность.