Повестки отслужившим срочникам, новые советники Главы Башкирии и срок экс-адвокату

Военком ответил на жалобы жителей Башкирии на покупку обмундирования за свой счет. По словам Блажевича, никого из мобилизованных граждан не принуждают к покупкам за свой счет. При этом военком отмечает, что в числе мобилизованных есть большой процент добровольцев с боевым опытом, которые знают, что им может пригодиться в местах дислокации.