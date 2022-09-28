Повестки отслужившим срочникам, новые советники Главы Башкирии и срок экс-адвокату

Солдат, которые отслужили и были демобилизованы в октябре, могут призвать в рамках частичной мобилизации после увольнения в запас. Об этом сообщается на запущенном правительством портале «Объясняем.рф».
Военком ответил на жалобы жителей Башкирии на покупку обмундирования за свой счет. По словам Блажевича, никого из мобилизованных граждан не принуждают к покупкам за свой счет. При этом военком отмечает, что в числе мобилизованных есть большой процент добровольцев с боевым опытом, которые знают, что им может пригодиться в местах дислокации.
Хабиров представил пятерых советников по вопросам взаимодействия с мобилизованными. Радий Хабиров обнародовал список своих новых советников. Все они на общественных началах будут работать на каждом из пяти сборных пунктов сбора мобилизованных. За каждым пунктом будет закреплен свой советник, который будет заниматься не только бытовыми вопросами, но и иметь прямую связь с главой.
Однако контакты советников не были обнародованы. Как сообщили в администрации главы советники определены из числа мобилизованных жителей. Они сами находятся непосредственно в местах боевого слаживания и держат прямую связь с Главой республики, решают бытовые вопросы наших земляков. Их телефоны есть у всех заинтересованных лиц.
Суд в Уфе приговорил адвоката Александра Войцеха к четырем годам колонии. Войцех признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 30-ч.4 ст. 159.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда
Двум арестованным министрам Башкирии Беляеву и Кучербаеву смягчили условия ареста. Теперь подозреваемым по делу о превышении полномочий при строительстве очистных сооружений в Кумертау разрешаются ежедневные двухчасовые прогулки в муниципальном районе.