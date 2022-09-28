Отслуживших срочников из Башкирии могут призвать повторно

Солдат, которые отслужили и были демобилизованы в октябре, могут призвать в рамках частичной мобилизации после увольнения в запас. Об этом сообщается на запущенном правительством портале «Объясняем.рф».
Как сообщал Mkset, ранее военком Башкирии Михаил Блажевич заявил, что законных оснований не призывать только что отслуживших срочников нет. При этом он пообещал относиться к мужчинам, которые прошли службу в армии и осенью вернутся домой, «крайне осторожно» и не призывать их по частичной мобилизации сразу. Так, при постановке на учет им не станут выдавать повестки.
Однако, добавил военком, вполне вероятно, что будут призывать тех, кто также демобилизовался сравнительно недавно — весной. В первую очередь — обладателей редких военных специальностей.