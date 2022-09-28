Отслуживших срочников из Башкирии могут призвать повторно

Как сообщал Mkset, ранее военком Башкирии Михаил Блажевич заявил, что законных оснований не призывать только что отслуживших срочников нет. При этом он пообещал относиться к мужчинам, которые прошли службу в армии и осенью вернутся домой, «крайне осторожно» и не призывать их по частичной мобилизации сразу. Так, при постановке на учет им не станут выдавать повестки.