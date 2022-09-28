Окровавленного жителя Башкирии обнаружили на крыше продуктового магазина в Башкирии

На месте сотрудники ведомства увидели легко одетого окровавленного парня. Сотрудники Росгвардии сразу же вызвали машину скорой помощи, а пока она ехала, начали беседовать с молодым человеком и убедили не только спуститься с крыши, но и сделать перевязку. Медиков молодой человек дожидался в тепле и безопасности — в машине у росгвардейцев. Несмотря на то, что парень согласился подождать медицинской помощи в машине у патрульных, раскрывать душу и рассказывать о мотивах своего странного поступка он им не стал.