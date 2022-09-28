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Окровавленного жителя Башкирии обнаружили на крыше продуктового магазина в Башкирии

28 сентября 11:30
Фото: vk.com Про Нефтекамск Новости Инцидент
Подробности инцидента рассказали в пресс-службе Росгвардии 28 сентября.

Утром 28 сентября сотрудники Росгвардии спасли жизнь молодого человека, который истекал кровью на крыше продуктового магазина. Информацию сотрудникам передали очевидцы.

На месте сотрудники ведомства увидели легко одетого окровавленного парня. Сотрудники Росгвардии сразу же вызвали машину скорой помощи, а пока она ехала, начали беседовать с молодым человеком и убедили не только спуститься с крыши, но и сделать перевязку. Медиков молодой человек дожидался в тепле и безопасности — в машине у росгвардейцев. Несмотря на то, что парень согласился подождать медицинской помощи в машине у патрульных, раскрывать душу и рассказывать о мотивах своего странного поступка он им не стал.

Молодого человека у сотрудников Росгвардии забрала скорая помощь, а они продолжили патрулирование улиц Нефтекамска.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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