Объем экспортируемого из Белгородской области подсолнечного масла вырос на 41%

Для популяризации продукции АПК в других странах в России задействован целый комплекс инструментов. Например, в ряде государств уже работают атташе по сельскому хозяйству из России. Они помогают отечественным предприятиям в выходе на новые рынки сбыта. Помимо этого, для производителей осуществляется сбор полной информации о ситуации на целевых рынках, а также об основных конкурентах, предпочтениях потребителей, каналах сбыта и прочих факторах, могущих повлиять на результат. Все собранные специалистами данные включаются в экспортные гиды – так называют справочники, издаваемые в течение трех лет федеральным центром «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ. В них содержатся данные по основным странам сбыта, а также по конкретным продуктам.