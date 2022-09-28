Объем экспортируемого из Белгородской области подсолнечного масла вырос на 41%

С января по июнь 2022 года сумма экспорта составляла 411,6 млн долларов только по подсолнечному маслу. Данные показатели на 41% превышают показатели аналогичного периода минувшего года. Масложировая продукция из Белгородской области экспортируется более чем в сорок стран, пишет bel.ru.
Общая сумма выручки за агроэкспорт из Белгородской области за обозначенный период составила более 800 млн долларов. Кроме того, регион расположился на шестом месте в рейтинге показателей экспорта мясной продукции: за первое полугодие 2022 года сумма экспорта достигла 33,9 млн долларов.
За несколько последних лет именно масложировая продукция стала катализатором роста экспорта агропродукции из Белгородской области – только за период 2020-2021 гг. доля региона в общей структуре поставок выросла в два раза. Подобная динамика объясняется не только ростом производства масличных, но и усилением мощностей перерабатывающего сектора.
В России в текущем году снова ожидается рекордный урожай масличных. По прогнозам специалистов Масложирового союза, валовой сбор превысит 17 млн тонн и будет примерно на 9% больше прошлогоднего рекорда.
Для популяризации продукции АПК в других странах в России задействован целый комплекс инструментов. Например, в ряде государств уже работают атташе по сельскому хозяйству из России. Они помогают отечественным предприятиям в выходе на новые рынки сбыта. Помимо этого, для производителей осуществляется сбор полной информации о ситуации на целевых рынках, а также об основных конкурентах, предпочтениях потребителей, каналах сбыта и прочих факторах, могущих повлиять на результат. Все собранные специалистами данные включаются в экспортные гиды – так называют справочники, издаваемые в течение трех лет федеральным центром «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ. В них содержатся данные по основным странам сбыта, а также по конкретным продуктам.
В 2022 году ситуация на международных рынках претерпела значительные изменения. По этой причине российским поставщикам нередко приходится целиком перестраивать схемы работы — начиная от диверсификации географии экспорта и заканчивая полной перестройкой логистических цепочек. Таким образом, помимо сбора данных для новых гидов, в “Агроэкспорте” будут обновлять и уже выпущенные — в целях учета нынешних реалий в сфере внешней торговли.