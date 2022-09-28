Назаров назвал способы возвращения ошибочно мобилизованных из Башкирии

Глава Башкирии напомнил о необходимости фиксировать факты возможных нарушений, а также индивидуально изучать каждый случай. Что немаловажно поручил глава не только фиксировать, но и исправлять допущенные ошибки. К слову, на данный момент уже есть прецеденты «исправления» таких ошибок. Так после объявления частичной мобилизации в Башкирии на базе Общероссийского народного фронта заработал центр помощи для ошибочно призванных, сейчас один из мобилизованных, на иждивении у которого трое детей и пожилая мать, возвращается домой.