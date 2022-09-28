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Назаров назвал способы возвращения ошибочно мобилизованных из Башкирии

28 сентября 06:23
Фото: 1MI
О том какие поручения Хабиров дал главам муниципалитетов по работе с нарушениями Назаров рассказал в своем телеграм-канале 28 сентября.

Свой пост в соцсети премьер-министр Башкирии Андрей Назаров начал с напоминания о том, что частичная мобилизация в регионе проходит в соответствии с российским законодательством, а власти обрабатывают обращения, которые поступают по разным каналам от социальных сетей до не так давно созданного чат-бота по вопросам частичной мобилизации.

Глава Башкирии напомнил о необходимости фиксировать факты возможных нарушений, а также индивидуально изучать каждый случай. Что немаловажно поручил глава не только фиксировать, но и исправлять допущенные ошибки. К слову, на данный момент уже есть прецеденты «исправления» таких ошибок. Так после объявления частичной мобилизации в Башкирии на базе Общероссийского народного фронта заработал центр помощи для ошибочно призванных, сейчас один из мобилизованных, на иждивении у которого трое детей и пожилая мать, возвращается домой.

По информации в посте Назарова Хабиров поручил главам муниципалитетов проанализировать все списки с призывниками и разобраться с каждой спорной ситуацией. Есть и конкретная директива возвращать домой тех, при частичной мобилизации кого были допущены ошибки.

Среди поручений Радия Хабирова также оказалось личное присутствие на проводах мобилизованных, а также отрабатывать обращения от граждан на местах. Разумеется глава поручил главам муниципалитетов заняться и материальным обеспечением призывников всем необходимым. Также было озвучено и указание качественно проводить медосмотр мобилизованных.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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