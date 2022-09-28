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МЧС предупредило жителей Башкирии о непогоде со снегом

28 сентября 10:05
Фото: 1MI
О том какие неприятные сюрпризы погоды могут поджидать уфимцев сегодня рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии 28 сентября.

Существенное похолодание в Башкирии не заставило жителей региона долго ждать разного рода неблагоприятных метеорологических явлений. Судя по предупреждению пресс-службы МЧС на этот раз все эти явления обрушатся на Башкирию разом.

Так уже сегодня по республике прогнозируются осадки и в виде дождя и в виде снега с дождем, не исключено налипание мокрого снега на деревья и провода. При этом уже сегодняшней ночью на поверхности почвы возможны заморозки вплоть до -6 градусов. Все эти и без того не самые приятные явления в отдельных районах дополнят порывы ветра до 18 метров в секунду.

Однако несмотря на вероятные заморозки у поверхности почвы при прояснениях, температура воздуха ночью не опустится ниже ноля и будет колебаться в пределах 0,+5°, дневная температура +2,+7°.

Особое внимание в ведомстве обратили на ситуацию на отдельных участках горных автодорог — на них ночью и утром вероятна гололедица, также местами прогнозируется туман с видимостью 500-1000 метров.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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