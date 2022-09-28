МЧС предупредило жителей Башкирии о непогоде со снегом

Так уже сегодня по республике прогнозируются осадки и в виде дождя и в виде снега с дождем, не исключено налипание мокрого снега на деревья и провода. При этом уже сегодняшней ночью на поверхности почвы возможны заморозки вплоть до -6 градусов. Все эти и без того не самые приятные явления в отдельных районах дополнят порывы ветра до 18 метров в секунду.