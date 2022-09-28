Бастрыкин взял на контроль дело об истязании жены и детей полицейским из Башкирии

Федеральное руководство следственного комитета России поставило под контроль центрального аппарата Следкома дело об истязании сотрудником полиции его жены и детей. Сейчас 34-летнему старшему оперуполномоченному райотдела уже предъявили обвинение по двум статьям УК, его обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию детей и в истязании. Сейчас мужчина взят под стражу.
По данным следствия обвиняемый годами «воспитывал» сыновей недопустимыми методами, в том числе избивая их. Бил он и свою супругу. Также следствию известно и о том, что применял к своей семье он и другие насильственные действия, которые наносили жене и детям как физические так и психологические страдания.
Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин дал по резонансному делу поручение исполняющему обязанности главы Следкома по Башкирии Ильясу Масаллимову доложить о том как идет расследование. Результаты расследования находятся на контроле федерального Следкома.