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Бастрыкин взял на контроль дело об истязании жены и детей полицейским из Башкирии

28 сентября 08:31
Фото: 1MI
О том, что резонансное дело будет контролироваться как региональным так и федеральным руководством следкома сообщили на сайте ведомства 28 сентября.

Федеральное руководство следственного комитета России поставило под контроль центрального аппарата Следкома дело об истязании сотрудником полиции его жены и детей. Сейчас 34-летнему старшему оперуполномоченному райотдела уже предъявили обвинение по двум статьям УК, его обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию детей и в истязании. Сейчас мужчина взят под стражу.

По данным следствия обвиняемый годами «воспитывал» сыновей недопустимыми методами, в том числе избивая их. Бил он и свою супругу. Также следствию известно и о том, что применял к своей семье он и другие насильственные действия, которые наносили жене и детям как физические так и психологические страдания.

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин дал по резонансному делу поручение исполняющему обязанности главы Следкома по Башкирии Ильясу Масаллимову доложить о том как идет расследование. Результаты расследования находятся на контроле федерального Следкома.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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