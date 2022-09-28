Бастрыкин взял на контроль дело об истязании жены и детей полицейским из Башкирии

По данным следствия обвиняемый годами «воспитывал» сыновей недопустимыми методами, в том числе избивая их. Бил он и свою супругу. Также следствию известно и о том, что применял к своей семье он и другие насильственные действия, которые наносили жене и детям как физические так и психологические страдания.