Ассоциация застройщиков просит Минстрой РФ и Хабирова об отсрочке для строителей

Предложили ассоциации и список профессий, которым нужна отсрочка от частичной мобилизации. В него вошли руководители компаний, директора по строительству, руководители проектов и отраслевых отделов, а также строительных участков. Кроме руководителей ассоциация просит и о отсрочке частичной мобилизации для инженеров, конструкторов, архитекторов и IT-специалистов. Также ассоциация застройщиков просит об отсрочке для рабочих основного производства с профильным образованием.