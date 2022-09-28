Ассоциация застройщиков просит Минстрой РФ и Хабирова об отсрочке для строителей

Главу Минстроя России Ирека Файзуллина ассоциации застройщиков из трех регионов попросили об отсрочке частичной мобилизации для строителей. Застройщики Башкирии обратились с такой же просьбой и к главе Башкирии Радию Хабирову.
Отсрочка строителям от частичной мобилизации необходима для успешной реализации национального проекта «Жилье и городская среда», застройщики высказывают опасения о том, что частичная мобилизация узких специалистов, задействованных в реализации данного нацпроекта, может повлиять на обеспечение бесперебойной работы отрасли.
Предложили ассоциации и список профессий, которым нужна отсрочка от частичной мобилизации. В него вошли руководители компаний, директора по строительству, руководители проектов и отраслевых отделов, а также строительных участков. Кроме руководителей ассоциация просит и о отсрочке частичной мобилизации для инженеров, конструкторов, архитекторов и IT-специалистов. Также ассоциация застройщиков просит об отсрочке для рабочих основного производства с профильным образованием.