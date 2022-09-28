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Ассоциация застройщиков просит Минстрой РФ и Хабирова об отсрочке для строителей

28 сентября 07:51
Фото: 1MI
С просьбой об отсрочке частичной мобилизации для строителей в Минстрой РФ обратились также застройщики Крыма и Краснодарского края, пишет РБК Уфа 28 сентября.

Главу Минстроя России Ирека Файзуллина ассоциации застройщиков из трех регионов попросили об отсрочке частичной мобилизации для строителей. Застройщики Башкирии обратились с такой же просьбой и к главе Башкирии Радию Хабирову.

Отсрочка строителям от частичной мобилизации необходима для успешной реализации национального проекта «Жилье и городская среда», застройщики высказывают опасения о том, что частичная мобилизация узких специалистов, задействованных в реализации данного нацпроекта, может повлиять на обеспечение бесперебойной работы отрасли.

Предложили ассоциации и список профессий, которым нужна отсрочка от частичной мобилизации. В него вошли руководители компаний, директора по строительству, руководители проектов и отраслевых отделов, а также строительных участков. Кроме руководителей ассоциация просит и о отсрочке частичной мобилизации для инженеров, конструкторов, архитекторов и IT-специалистов. Также ассоциация застройщиков просит об отсрочке для рабочих основного производства с профильным образованием.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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