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Военком Башкирии сообщил, в какие города отвезут мобилизованных на учения

27 сентября 03:27
Фото: 1MI
Отправка мобилизованных граждан на учения осуществляется в 5 городов России.

Стало известно, в какие города отправляют мобилизованных в Башкирии граждан на учения. Так, по информации военного комиссариата республики, учения проводятся в военных училищах в таких городах как Пенза, Саратов, Казань, Елань и Вольск.

Ранее глава Башкирии сообщал, что отправка мобилизованных жителей продлится до пятницы 30 сентября. Так, на данный момент были отправлены резервисты из Кумертау, Салавата, Белорецка Кармаскалинского, Стерлитамакского, Белебеевского, Гафурийского, Аургазинского, Чишминского, Мишкинского, Стерлитамака и других муниципалитетов.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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