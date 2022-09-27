Военком Башкирии сообщил, в какие города отвезут мобилизованных на учения

Стало известно, в какие города отправляют мобилизованных в Башкирии граждан на учения. Так, по информации военного комиссариата республики, учения проводятся в военных училищах в таких городах как Пенза, Саратов, Казань, Елань и Вольск.
Ранее глава Башкирии сообщал, что отправка мобилизованных жителей продлится до пятницы 30 сентября. Так, на данный момент были отправлены резервисты из Кумертау, Салавата, Белорецка Кармаскалинского, Стерлитамакского, Белебеевского, Гафурийского, Аургазинского, Чишминского, Мишкинского, Стерлитамака и других муниципалитетов.