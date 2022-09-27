В Уфе сотрудник полиции истязал жену и двоих детей

В отношение 34-летнего сотрудника правоохранительных органов возбуждено два уголовных дела по статьям за «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних».
Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, мужчина длительное время ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию двух сыновей, в частности сообщается о систематических побоях детей и их матери. Кроме того, обвиняемый "совершал в отношении них иные насильственные действия, причиняя им физические и психические страдания".
Известно, что с заявлением в правоохранительные органы обратилась его супруга. На данный момент 34-летнего уфимца взяли под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступлений, между тем, в отношении потерпевших следствием приняты меры безопасности.
В свою очередь пресс-служба МВД Башкирии заявляет, что в ведомстве была проведена служебная проверка и на данный момент сотрудник отстранен от служебных обязанностей. В случае, если вина 34-летнего мужчины по статьям УК будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел.