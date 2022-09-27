В Уфе сотрудник полиции истязал жену и двоих детей

В свою очередь пресс-служба МВД Башкирии заявляет, что в ведомстве была проведена служебная проверка и на данный момент сотрудник отстранен от служебных обязанностей. В случае, если вина 34-летнего мужчины по статьям УК будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел.