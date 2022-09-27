Минздрав Башкирии объяснил, что делать тем, кому повестка пришла во время больничного

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в ходе брифинга по вопросам мобилизации ответил на вопрос о том, что делать гражданам республики в случае если повестка пришла в момент, когда те находятся на больничном.
По словам Рахматуллина, алгоритм действий в данной ситуации следующий: сообщить военкомату о нахождении на больничном. Явиться в военкомат по завершении лечения в рамках амбулаторного либо стационарного режима.
При этом отмечается, что при себе необходимо иметь иметь документ, который бы подтвердил, что причиной неявки стало состояние здоровья. Это может быть больничный лист, выписка или справка от врача амбулаторной службы.
Рахматуллин отметил, что все частично мобилизованные, направляющиеся в настоящий момент в расположение учебных центров, — здоровы, а потому медицинское сопровождение им не нужно. Однако министр все же добавил, что в осуществляющих трансфер автобусах предусмотрено наличие медикаментов для оказания первой медицинской помощью.