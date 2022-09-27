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Мавлиев объявил о начале отопительного сезона в Уфе

27 сентября 06:28
Фото: 1MI
Мэр города сообщил о решении и детали по отоплению в своем канале в telegram 27 сентября.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев анонсировал начало отопительного сезона в городе — в первую очередь, тепло дадут в детсадах, школах и других социальных учреждениях.

Подчиненным он поручил контролировать ход начала отопительного сезона в городе, а также информировать жителей о ходе подключения к теплу многоквартирных домов.

В случае возникновения вопросов мэр города посоветовал уфимцам обращаться в Ситуационный центр Единой дежурно-диспетчерской службы города Уфы — 8 (347) 277-09-11, круглосуточно и без выходных.

А также на горячие линии ресурсоснабжающих организаций:

ООО «БашРТС» 8-800-511-30-15 (график работы многоканального телефона пн.-пт.: 08.30 — 17.30, сб.: 09.00 — 18.00);

МУП УИС 8-800-250-52-80 (график работы многоканального телефона пн.-пт.: 08.00 — 19.00, сб.: 09.00 — 18.00).

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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