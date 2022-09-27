Из Башкирии направили психологов для оказания помощи семьям погибших при стрельбе

Напомним, трагедия в Ижевске произошла днем ранее. По последним данным СКР, в результате стрельбы в образовательном учреждении погибло 17 человек. Среди них дети, учителя и охрана. Сам нападавший свел счеты с жизнью в одном из кабинетов.