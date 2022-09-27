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Из Башкирии направили психологов для оказания помощи семьям погибших при стрельбе

27 сентября 14:16
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Республика направила в Ижевск четырёх специалистов, сообщат региональный Минздрав

Группу из четырех специалистов в области психологии направили из республики в Ижевск. В составе группу три психолога и один психотерапевт. Об Mkset сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Сообщается, что по прибытии в столицу Удмуртии специалисты займутся оказанием психологической помощи семьям погибших в результате стрельбы в школе № 88. Отметим, что о своей готовности помочь жителям соседнего региона в Минздраве республики заявляли ранее.

Напомним, трагедия в Ижевске произошла днем ранее. По последним данным СКР, в результате стрельбы в образовательном учреждении погибло 17 человек. Среди них дети, учителя и охрана. Сам нападавший свел счеты с жизнью в одном из кабинетов.

Стрельбу по людям открыл бывший выпускник школы Артем Казанцев. По словам руководителя региона, мужчина состоял на учёте в психдиспансере.

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#Новости#Азамат Нухов#Политика
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