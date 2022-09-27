Из Башкирии направили психологов для оказания помощи семьям погибших при стрельбе

Группу из четырех специалистов в области психологии направили из республики в Ижевск. В составе группу три психолога и один психотерапевт. Об Mkset сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Сообщается, что по прибытии в столицу Удмуртии специалисты займутся оказанием психологической помощи семьям погибших в результате стрельбы в школе № 88. Отметим, что о своей готовности помочь жителям соседнего региона в Минздраве республики заявляли ранее.
Напомним, трагедия в Ижевске произошла днем ранее. По последним данным СКР, в результате стрельбы в образовательном учреждении погибло 17 человек. Среди них дети, учителя и охрана. Сам нападавший свел счеты с жизнью в одном из кабинетов.
Стрельбу по людям открыл бывший выпускник школы Артем Казанцев. По словам руководителя региона, мужчина состоял на учёте в психдиспансере.