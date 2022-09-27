Инспектор службы занятости в Башкирии получила 5 лет тюрьмы за махинации с пособиями

В качестве наказания женщина получила 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, однако отбывать наказание она отправится лишь тогда, когда ее несовершеннолетний ребенок достигнет возраста 14 лет. Также суд лишил ее права занимать должности на госслужбе на три года. В пресс-службе надзорного ведомства также уточнили, что приговор еще не вступил в законную силу.