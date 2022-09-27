Инспектор службы занятости в Башкирии получила 5 лет тюрьмы за махинации с пособиями

Пресс-служба прокуратуры Башкирии рассказала о приговоре, который Чишминский райсуд вынес уже бывшему инспектору службы занятости. Женщину судили за взяточничество, мошенничество при получении выплат, в служебном подлоге и подделке документов, вину же свою в вышеперечисленных деяниях женщина признали лишь частично.
Как выяснило следствие и суд, на протяжении двух лет с мая 2018 года по июнь 2020 года инспектор центра занятости оказывала услуги гражданам, которые хотели встать на учет как безработные, не имея на то оснований. Таких «заявителей» было 22 человека, которые давали женщине взятку в размере от 10 до 39 тысяч рублей.
В документы тех граждан, которые давали женщине денежное вознаграждение, попадали заведомо ложные сведения, благодаря которым соискателям назначались максимальные размеры выплат, для чего и изготавливала им поддельные справки о доходах. Своей подпольной деятельностью женщина нанесла государству ущерб более чем в полмиллиона рублей.
В качестве наказания женщина получила 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, однако отбывать наказание она отправится лишь тогда, когда ее несовершеннолетний ребенок достигнет возраста 14 лет. Также суд лишил ее права занимать должности на госслужбе на три года. В пресс-службе надзорного ведомства также уточнили, что приговор еще не вступил в законную силу.