Депутаты Башкирии приняли закон о сертификатах на жилье детям-сиротам

Депутаты Башкирии внесли изменения в республиканский закон о дополнительных гарантиях по соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь, как сообщает пресс-служба Курултая Башкирии, данная категория граждан при достижении 23-летнего возраста будут предоставлять им по их выбору социальные выплаты, удостоверяемой жилищным сертификатом.
Как отметил председатель заксобрания, граждане смогут выбирать жилье в любом городе или районе Башкирии. Он также заявляет, что на данный условиях можно приобрети жилье большей площади, добавив при этом собственные средства или маткапитал.
Так, сертификат будет выдаваться при условии, что гражданин не состоял на учете в наркологическом диспансере из-за лечения наркомании, токсикомании и алкоголизма. Второе условие — получатель в течение последних 6 месяцев должен быть трудоустроен по трудовому договору или же в течение одного года, если гражданин работает в статусе самозанятого или в качестве ИП.
Известно, что размер выплаты будет рассчитываться из средней рыночной стоимости одного квадратного метра в населенном пункте, при этом общая площадь будет составлять 33 кв. метра.
Напомним, что среднюю рыночную стоимость определяет Минстрой Башкирии. Так, в декабре прошлого года в Уфе она составляла 53 371 рубль, а в районах Башкирии - 45 365 рублей.