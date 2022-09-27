Депутаты Башкирии приняли закон о сертификатах на жилье детям-сиротам

Так, сертификат будет выдаваться при условии, что гражданин не состоял на учете в наркологическом диспансере из-за лечения наркомании, токсикомании и алкоголизма. Второе условие — получатель в течение последних 6 месяцев должен быть трудоустроен по трудовому договору или же в течение одного года, если гражданин работает в статусе самозанятого или в качестве ИП.