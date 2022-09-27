Демобилизованных весной этого года жителей Башкирии могут вновь призвать

Однако Блажевич подчеркивает, что относиться к мужчинам, которые сейчас отслужили по призыву и осенью будут возвращаться домой, будут «крайне осторожно». В частности, при постановке на учет в военкомат таким гражданам не будут вручаться персональные повестки.