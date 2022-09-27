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Демобилизованных весной этого года жителей Башкирии могут вновь призвать

27 сентября 04:12
Фото: 1MI
Все зависит от специальности демобилизованного, сообщает военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич.

Стало известно, что в рамках частичной мобилизации могут призвать гражданина, вернувшегося со срочной службы этой весной. По словам военного комиссара республики Михаила Блажевича, законных оснований не призвать — нет и зависеть все будет от их специальности.

— Но в зависимости от их специальности, если он редкий специалист, то, наверное, тех, кто уволился весной, можно будет призывать. Все зависит от необходимости и специальности призывника, Михаил Блажевич.

Однако Блажевич подчеркивает, что относиться к мужчинам, которые сейчас отслужили по призыву и осенью будут возвращаться домой, будут «крайне осторожно». В частности, при постановке на учет в военкомат таким гражданам не будут вручаться персональные повестки.

Военком также пояснил почему в рамках частичной мобилизации призывают мужчин старше 35 лет. Все дело вновь в специальности гражданина, по словам Блажевича, в возрасте до 45 лет призывают тех, у кого дефицитные специальности.

Известно также, что отсрочку могут получить студенту государственных вузов и ссузов, которые получает образование по направлениям бакалавриат, специалитет, магистратура и аспирантура впервые.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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