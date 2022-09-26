В Уфе суд продлил арест депутату Госсобрания Дмитрию Чувилину

Стало известно, что накануне Советский райсуд Уфы продлил арест депутату Госсобрания Дмитрию Чувилину*. Как сообщает "РБК-Уфа", под стражей депутат будет содержаться еще как минимум до 23 ноября.
Напомним, задержали Чувилина*, а также других участников марксистского кружка в марте этого года в собственной квартире, ему предъявили обвинение в участии в террористическом сообществе. Отмечалось, что в ходе обысков у фигурантов уголовного дела были обнаружены оружие и экстремистская литература.
* — Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторинга.