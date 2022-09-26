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В Уфе суд продлил арест депутату Госсобрания Дмитрию Чувилину

26 сентября 12:38
Фото: 1MI
Депутата обвиняют в экстремистской деятельности. Ранее Росфинмониторинг внес Дмитрия Чувилина в перечень террористов и экстремистов.

Стало известно, что накануне Советский райсуд Уфы продлил арест депутату Госсобрания Дмитрию Чувилину*. Как сообщает "РБК-Уфа", под стражей депутат будет содержаться еще как минимум до 23 ноября.

Напомним, задержали Чувилина*, а также других участников марксистского кружка в марте этого года в собственной квартире, ему предъявили обвинение в участии в террористическом сообществе. Отмечалось, что в ходе обысков у фигурантов уголовного дела были обнаружены оружие и экстремистская литература.

* — Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторинга.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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