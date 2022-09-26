В Уфе суд продлил арест депутату Госсобрания Дмитрию Чувилину

Напомним, задержали Чувилина*, а также других участников марксистского кружка в марте этого года в собственной квартире, ему предъявили обвинение в участии в террористическом сообществе. Отмечалось, что в ходе обысков у фигурантов уголовного дела были обнаружены оружие и экстремистская литература.