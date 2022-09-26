В Башкирии молодая девушка упала и получила травму на популярной скале Айгир

В воскресенье 25 сентября поход в горы, а именно на чрезвычайно популярную как у жителей Башкирии, так и у гостей республики скалу Айгир в Белорецком районе, закончился вызовом спасателей. Девушка 1990 года рождение упала и получила травму ноги.