В Башкирии молодая девушка упала и получила травму на популярной скале Айгир

В воскресенье 25 сентября поход в горы, а именно на чрезвычайно популярную как у жителей Башкирии, так и у гостей республики скалу Айгир в Белорецком районе, закончился вызовом спасателей. Девушка 1990 года рождение упала и получила травму ноги.
Произошло падение и последующая травма уже на солидной высоте, поэтому спускать пострадавшую туристку пришлось спасателям Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, базирующимся в селе Инзер. Девушку спустили с горы и передали в руки медицинских работников.
Напомним, в минувшие выходные составность электропоезда Уфа-Айгир была увеличена до 6 вагонов, для того, чтобы дать возможность желающим посетить скалу, которая славится невероятными видами с нее.