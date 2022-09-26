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В Башкирии молодая девушка упала и получила травму на популярной скале Айгир

26 сентября 03:58
Фото: mkset.ru
Девушке понадобилась помощь спасателей, сообщили в Госкомитете по ЧС Башкирии 25 сентября.

В воскресенье 25 сентября поход в горы, а именно на чрезвычайно популярную как у жителей Башкирии, так и у гостей республики скалу Айгир в Белорецком районе, закончился вызовом спасателей. Девушка 1990 года рождение упала и получила травму ноги.

Произошло падение и последующая травма уже на солидной высоте, поэтому спускать пострадавшую туристку пришлось спасателям Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, базирующимся в селе Инзер. Девушку спустили с горы и передали в руки медицинских работников.

Напомним, в минувшие выходные составность электропоезда Уфа-Айгир была увеличена до 6 вагонов, для того, чтобы дать возможность желающим посетить скалу, которая славится невероятными видами с нее.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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