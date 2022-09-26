Минздрав Башкирии заявил о готовности помочь пострадавшим при стрельбе в Ижевске

Минздрав Башкирии заявил о готовности помощь пострадавшим при стрельбе в школе Ижевска. Как пояснили корреспонденту Mkset в пресс-службе ведомства, речь идет не только о медицинской помощи, но и о психологической.
Между тем, в Минздраве Удмуртской республике сообщили, что на данный момент помощь не требуется.
-Министр здравоохранения РБ связался с министром здравоохранения УР и предложил помощь, в том числе и при необходимости направления бригады специалистов. На данный момент там этого не требуется, поблагодари за поддержку, при необходимости они обратятся.Минздрав РБ
Напомним, что трагедия произошла сегодня утром в школе № 88 в Ижевске. По информации СК Удмуртской области, всего погибло 13 человек, среди которых 6 детей. Количество пострадавших увеличилось до 23 человек.