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Минздрав Башкирии заявил о готовности помочь пострадавшим при стрельбе в Ижевске

26 сентября 13:25
Фото: udm-info.ru
Трагедия произошла сегодня в школе № 88 в Ижевске.

Минздрав Башкирии заявил о готовности помощь пострадавшим при стрельбе в школе Ижевска. Как пояснили корреспонденту Mkset в пресс-службе ведомства, речь идет не только о медицинской помощи, но и о психологической.

Между тем, в Минздраве Удмуртской республике сообщили, что на данный момент помощь не требуется.

-Министр здравоохранения РБ связался с министром здравоохранения УР и предложил помощь, в том числе и при необходимости направления бригады специалистов. На данный момент там этого не требуется, поблагодари за поддержку, при необходимости они обратятся.Минздрав РБ

Напомним, что трагедия произошла сегодня утром в школе № 88 в Ижевске. По информации СК Удмуртской области, всего погибло 13 человек, среди которых 6 детей. Количество пострадавших увеличилось до 23 человек.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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