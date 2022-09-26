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Хабиров поручил отозвать по ошибке мобилизованных жителей Башкирии

26 сентября 10:30
Фото: 1MI
Глава Башкирии дал подробные указания, что сейчас муниципальные власти должны делать с жалобами на ошибки при частичной мобилизации, в том числе и в соцсетях, он озвучил это на оперативке в ЦУРе 26 сентября.

На оперативке в правительстве Башкирии Радий Хабиров дал ценные указания по работе с мобилизованными муниципальным властям. Речь шла в том числе и о обращениях граждан в соцсетях. Глава поручил разобраться «по каждой фамилии».

Конечно имеет значение выполнение этой задачи (отправка мобилизованных) и мы ее выполним и в этом сомнений нет. Единственная просьба — мы фиксируем, что к нам обращаются граждане которые объясняют и предоставляют документы о том, что их муж, сын или брат не должен быть забран.Радий Хабиров

Хабиров обратился к главам муниципалитетов — «Все что у вас есть — отодвигаете в сторону, военные комиссариаты уже по своей линии дают поручения, выходите к ним, и начинаете работать со списками. в первую очередь отрабатывайте те обращения, которые к вам поступили». Также он дал конкретные указания о том, чем сейчас должны заниматься главы районов.

По каждой фамилии по которой есть вопрос — разобраться. Если вы видите, что действительно факты представленные, обстоятельства являются препятствием для мобилизации, соответственно решайте вопрос, чтобы этот вопрос был решен. Вплоть до того, что если человек ошибочно где-то забран, то надо разбираться и отзывать его.Радий Хабиров

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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