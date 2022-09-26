Хабиров поручил отозвать по ошибке мобилизованных жителей Башкирии

На оперативке в правительстве Башкирии Радий Хабиров дал ценные указания по работе с мобилизованными муниципальным властям. Речь шла в том числе и о обращениях граждан в соцсетях. Глава поручил разобраться «по каждой фамилии».
Конечно имеет значение выполнение этой задачи (отправка мобилизованных) и мы ее выполним и в этом сомнений нет. Единственная просьба — мы фиксируем, что к нам обращаются граждане которые объясняют и предоставляют документы о том, что их муж, сын или брат не должен быть забран.Радий Хабиров
Хабиров обратился к главам муниципалитетов — «Все что у вас есть — отодвигаете в сторону, военные комиссариаты уже по своей линии дают поручения, выходите к ним, и начинаете работать со списками. в первую очередь отрабатывайте те обращения, которые к вам поступили». Также он дал конкретные указания о том, чем сейчас должны заниматься главы районов.
По каждой фамилии по которой есть вопрос — разобраться. Если вы видите, что действительно факты представленные, обстоятельства являются препятствием для мобилизации, соответственно решайте вопрос, чтобы этот вопрос был решен. Вплоть до того, что если человек ошибочно где-то забран, то надо разбираться и отзывать его.Радий Хабиров