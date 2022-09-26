Хабиров поручил отозвать по ошибке мобилизованных жителей Башкирии

Хабиров обратился к главам муниципалитетов — «Все что у вас есть — отодвигаете в сторону, военные комиссариаты уже по своей линии дают поручения, выходите к ним, и начинаете работать со списками. в первую очередь отрабатывайте те обращения, которые к вам поступили». Также он дал конкретные указания о том, чем сейчас должны заниматься главы районов.