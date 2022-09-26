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Глава Башкирии Радий Хабиров высказался о трагедии в школе № 88 в Ижевске

26 сентября 09:49
Фото: 1MI
Неизвестный открыл стрельбу в школе города Ижевска сегодняшним утром, сообщает СК

Глава Башкирии выразил искренние и глубочайшие соболезнования от имени всех жителей республики. Хабиров также сообщил, что Башкирия готова оказать любую помощь.

Страшная беда случилась у наших соседей — нападение на школу в Ижевске. Есть раненые и погибшие, дети и взрослые, — прокомментировал ситуацию Радий Хабиров.

Напомним, по данным СК, в результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске погибло 13 человек. Среди них, охрана, педагоги и школьники, также ранения получили 14 детей и 7 взрослых. Мужчина, открывший стрельбу, по информации СК, застрелился.

Глава республики Удмуртия Александр Бречалов, в свою очередь, объявил о трауре по погибшим, который продлится с сегодняшнего дня до 29 сентября.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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