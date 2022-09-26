Глава Башкирии Радий Хабиров высказался о трагедии в школе № 88 в Ижевске

Глава Башкирии выразил искренние и глубочайшие соболезнования от имени всех жителей республики. Хабиров также сообщил, что Башкирия готова оказать любую помощь.
Страшная беда случилась у наших соседей — нападение на школу в Ижевске. Есть раненые и погибшие, дети и взрослые, — прокомментировал ситуацию Радий Хабиров.
Напомним, по данным СК, в результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске погибло 13 человек. Среди них, охрана, педагоги и школьники, также ранения получили 14 детей и 7 взрослых. Мужчина, открывший стрельбу, по информации СК, застрелился.
Глава республики Удмуртия Александр Бречалов, в свою очередь, объявил о трауре по погибшим, который продлится с сегодняшнего дня до 29 сентября.