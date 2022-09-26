Двое детей в возрасте 3 и 6 лет и их мама пострадали в массовом ДТП в Уфе

В пресс-службе ГИБДД Уфы рассказали о ДТП, которое произошло в уфимском Инорсе в минувшую субботу 24 сентября. Днем на улице Транспортной столкнулись сразу четыре машины. Как сообщили в ведомстве, 70-летний водитель внедорожника «УАЗ Патриот» столкнулся с иномаркой «Chevrolet Aveo», в которой и находилась 34-летняя женщина и двое ее детей 3 и 6 лет.