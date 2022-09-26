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Двое детей в возрасте 3 и 6 лет и их мама пострадали в массовом ДТП в Уфе

26 сентября 05:53
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Уфе
Кроме детей и мамы в столкновении четырех авто никто не пострадал, передали в пресс-службе ГИБДД по Уфе 26 сентября.

В пресс-службе ГИБДД Уфы рассказали о ДТП, которое произошло в уфимском Инорсе в минувшую субботу 24 сентября. Днем на улице Транспортной столкнулись сразу четыре машины. Как сообщили в ведомстве, 70-летний водитель внедорожника «УАЗ Патриот» столкнулся с иномаркой «Chevrolet Aveo», в которой и находилась 34-летняя женщина и двое ее детей 3 и 6 лет.

Иномарка от удара выехала «на встречку» и наехала на отечественную «пятнашку» и припаркованную иномарку «Renault Sandero». Для этих автомобилей происшествие обошлось механическими повреждениями. Травмы же получила управлявшая «Chevrolet» женщина и двое детей. Уточняется, что 6-летний сын женщины был госпитализирован с травмами головы.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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