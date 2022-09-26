15 погибших и отмена занятий: что известно о стрельбе в школе в Ижевске

Сегодня в результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске, согласно данным СК, погибло 15 человек, в числе которых дети, охрана и педагоги. Стрельбу открыл местный житель, окончивший школу № 88 несколькими годами ранее. По данным СМИ, мужчина состоял на учете в психо-неврологическом диспансере и разделял нацистскую идеологию. Подробнее об этом в материале UDM-info.
Так, утром 26 сентября в здание школы проник неизвестный мужчина в черном. Сначала тот выстрелои из пистолета убил охранника, а затем поднялся на верхние этажи школы, где открыл огонь по школьникам и учителям. По данным СК РФ, злоумышленник был одет в черную футболку с нацистской символикой, его лицо скрывала балаклава. По неподтвержденной информации, мужчина был вооружен двумя пистолетами Макарова.
По информации пользователей соцсетей, в школе не сработала тревожная кнопка. Полицию пришлось вызывать из близлежащего супермаркета. Спецподразделения МВД и Росгвардии прибыли на место уже через несколько минут.
Школу оцепили. Школьники с учителями заперлись в кабинетах. Начались мероприятия по эвакуации. Отмечается, что некоторые из учеников выпрыгивали из окон. Так, двое старшеклассников рассказали о том, что им удалось сбежать от преступника выломав стекла в окне. Оба они были ранены.
Многие школьники в результате выстрелов получили травмы. По сообщениям очевидцев, из здания школы выносили детей со следами ранений.
Запертыми в классах оказались и ученики соседних школ. Как сообщили родители, учеников школ, расположенных неподалеку от оцепленной 88-й школы, учителя закрыли в кабинетах и не выпускали из образовательных учреждений. В некоторых школах учеников отпускали только с родителями, а некоторые вовсе отменили занятия.
Изначально было известно о шестерых погибших — охраннике и четверых учениках. Позднее число погибших увеличилось до девяти человек: погибли два охранника, двое учителей и пятеро детей. Затем СК сообщил, что количество погибших возросло до 13 (семь детей, шестеро взрослых, в том числе пятеро учителей), число раненых увеличилось до 23 человек (в том числе 20 детей). По последней информации, опубликованной СКР, погибло 15 человек и 22 были ранены.
На место ЧП прибыли глава Удмуртии Александр Бречалов и министр образования Светлана Болотникова. Минпросвещения России направило в Ижевск рабочую группу.
Расследование преступления взял на себя центральный аппарат СК России. Следователи проводят обыск по месту жительства нападавшего, изучают его взгляды и окружение, проверяют его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии.
Позднее стало известно, что нападавший застрелился. Отмечается, что при нем не было документов, удостоверяющих личность. Однако впоследствии все же стало известно, что им оказался Артем Казанцев — местный житель 1988 года рождения, окончивший школу № 88 несколькими годами ранее.
Глава региона Александр Бречалов также сообщил журналистам, что Казанцев состоял на учете в психдиспансере, а выстрелы осуществлял из переделанного оружия.
Соболезнования в связи с трагедией выразил Президент России Владимир Путин,, а также премьер-министр России Михаил Мишустин и полпред главы государства в ПФО Игорь Комаров. Михаил Мишустин заявил, что федеральное правительство окажет всю необходимую помощь. Александр Бречалов, в свою очередь, отметил, что никаких проблем с кровью и лекарствами нет, однако на помощь медикам Ижевскаиз Казани летит самолет с дополнительными специалистами и психологами.
В Ижевск вылетели министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В настоящий момент в Удмуртии объявлен трёхдневный траур. По благословению митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина в храмах республики начали молиться об упокоении убитых и о здравии раненых. В Ижевск прибыл самолет МЧС России, на котором планируется доставить тяжело раненых в московские медучреждения.