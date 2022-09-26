15 погибших и отмена занятий: что известно о стрельбе в школе в Ижевске

Изначально было известно о шестерых погибших — охраннике и четверых учениках. Позднее число погибших увеличилось до девяти человек: погибли два охранника, двое учителей и пятеро детей. Затем СК сообщил, что количество погибших возросло до 13 (семь детей, шестеро взрослых, в том числе пятеро учителей), число раненых увеличилось до 23 человек (в том числе 20 детей). По последней информации, опубликованной СКР, погибло 15 человек и 22 были ранены.