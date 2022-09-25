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Глава Башкирии Радий Хабиров отправил на СВО первых мобилизованных из республики

25 сентября 10:03
Фото: Радий Хабиров/ Telegram
Руководитель региона выступил с речью во время проводов мобилизованных граждан из двух районов республики

Первые частично мобилизованные граждане республики отправляются на спецоперацию на Украине. Об этом сообщает глава Башкирии Радий Хабиров. Напомним, о частичной мобилизации заявил президент России Владимир Путин 21 сентября.

Так, в Кармаскалах состоялись проводы мобилизованных резервистов из Кармаскалинского и Архангельского районов республики. На мероприятии присутствовал в том числе глава региона.

В своём обращении Радий Хабиров отметил, что уже находящиеся на спецоперации военнослужащие нуждаются в поддержке и ждут прибытия резервистов. Глава региона также подчеркнул, что все усилия республики будут направлены на то, чтобы поддержать мобилизованных граждан и их семьи.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
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