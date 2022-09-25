Глава Башкирии Радий Хабиров отправил на СВО первых мобилизованных из республики

В своём обращении Радий Хабиров отметил, что уже находящиеся на спецоперации военнослужащие нуждаются в поддержке и ждут прибытия резервистов. Глава региона также подчеркнул, что все усилия республики будут направлены на то, чтобы поддержать мобилизованных граждан и их семьи.