Жителей Башкирии ждет резкое похолодание и дождь со снегом

Жителей Башкирии в ближайшие три днем ждет резкое похолодание. Так, по информации Башгидрометцентра, если сегодня, 24 сентября, погода обещает быть теплой: +23...+28 градусов днем, то завтра температура воздуха упадет до +16 градусов. Местами в республике также пройдут дожди.
Начало следующей недели также обещает быть холодным и дождливы. В частности, днем температура воздуха составит +9...+14 градусов, ночью температура воздуха и вовсе опустится до +5 градусов. Ветер западных умеренный.
Кроме того, синоптики Башгидрометцентра предупреждают, что в ночь на 27 сентября в отдельных северных и горных районах Башкирии ожидаются осадки в виду дождя со снегом.