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Жителей Башкирии ждет резкое похолодание и дождь со снегом

24 сентября 07:36
Фото: 1MI
"Бабье лето" в Башкирии подходит к концу, температура воздуха начнется меняться уже завтра, 25 сентября, сообщают синоптики.

Жителей Башкирии в ближайшие три днем ждет резкое похолодание. Так, по информации Башгидрометцентра, если сегодня, 24 сентября, погода обещает быть теплой: +23...+28 градусов днем, то завтра температура воздуха упадет до +16 градусов. Местами в республике также пройдут дожди.

Начало следующей недели также обещает быть холодным и дождливы. В частности, днем температура воздуха составит +9...+14 градусов, ночью температура воздуха и вовсе опустится до +5 градусов. Ветер западных умеренный.

Кроме того, синоптики Башгидрометцентра предупреждают, что в ночь на 27 сентября в отдельных северных и горных районах Башкирии ожидаются осадки в виду дождя со снегом.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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