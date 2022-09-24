Жителей Башкирии ждет резкое похолодание и дождь со снегом

Жителей Башкирии в ближайшие три днем ждет резкое похолодание. Так, по информации Башгидрометцентра, если сегодня, 24 сентября, погода обещает быть теплой: +23...+28 градусов днем, то завтра температура воздуха упадет до +16 градусов. Местами в республике также пройдут дожди.