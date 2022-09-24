В Башкирии в проект «Земля для стройки» вошли еще 15 участков

Большинство участков (13) находится в Уфе, семь — в Уфимском районе, по пять — в Белебее и Благовещенске, четыре — в Белорецке. Еще одну территорию представила администрация Стерлитамака. После рассмотрения в перечень перспективных для строительства жилья решено включить 15 участков, расположенных в Уфе, Уфимском районе, Белебее, Благовещенске и Белорецке. Их общая площадь составляет 1 млн квадратных метров.