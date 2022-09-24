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В Башкирии в проект «Земля для стройки» вошли еще 15 участков

24 сентября 12:24
Фото: 1MI
Рабочая группа по реализации проекта предложила на рассмотрение новые земельные участки, пригодные для строительства жилья, сообщили в Управлении Росреестра по РБ.

Большинство участков (13) находится в Уфе, семь — в Уфимском районе, по пять — в Белебее и Благовещенске, четыре — в Белорецке. Еще одну территорию представила администрация Стерлитамака. После рассмотрения в перечень перспективных для строительства жилья решено включить 15 участков, расположенных в Уфе, Уфимском районе, Белебее, Благовещенске и Белорецке. Их общая площадь составляет 1 млн квадратных метров.

— На сегодня в качестве имеющих потенциал для жилищного строительства определено 80 земельных участков в пятнадцати городах республики общей площадью 7 млн квадратных метров. Из них семь участков вовлечены в оборот, — отметил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец. — Информация по территориям отображается на публичной кадастровой карте.

— Работа по выявлению земельных участков, пригодных для строительства, позволит обеспечить стабильность на рынке жилья республики, — подчеркнул замминистра земельных и имущественных отношений РБ Артур Аманбаев.

Проект «Земля для стройки» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Запущенный по инициативе президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает помощь застройщикам при подборе свободных земельных участков для жилищного строительства и увеличение объемов возведения жилья.

#Новости#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
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