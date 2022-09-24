На премии FishCorr состоялось награждение журналистов за работы в области экологии

Лучших представителей средств массовой информации, освещавших вопросы сохранения водных биологических ресурсов, решения экологических проблем и развития сферы рыбного хозяйства, назвали Росрыболовство и ФГБУ «Главрыбвод». Об этом пишет newia.ru.
Издание пишет, что проведенная церемония награждения победителей FishCorr стала третьей. Для участия во всероссийском конкурсе заявки подали свыше ста журналистов со всей Российской Федерации. Глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков обратился к участникам конкурса с приветственной речью.
Он отметил, что Россия по запасам уникальных биологических ресурсов является богатейшей страной, поэтому важно использовать их таким образом, чтобы поддерживать биологический баланс. Общество должно знать о богатстве отрасли рыбного хозяйства Российской Федерации, ее развитии и технологиях.
Сегодня внимание средств массовой информации приковано к вопросам устойчивости и перспективам развития отрасли рыбного хозяйства, которая для продовольственного суверенитета Российской Федерации имеет большое значение. Ежегодно число желающих принять участие в конкурсе растет. В этом году было подано в два раза больше заявок.
Шестаков выразил уверенность, что FishCorr будет способствовать эффективному развитию журналистики Российской Федерации.
В рамках конкурса премии вручили лучшим представителям средств массовой информации.
Автором лучшего материала в федеральных СМИ стала Ксения Колчина, корреспондент и заведующая Дальневосточным бюро Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.
В номинации «Лучшая телевизионная программа/специальный репортаж по тематике развития рыбохозяйственной отрасли и восстановления водных биоресурсов» победителем признали Леонида Апанасова, специального корреспондента службы информации ГТРК «Санкт-Петербург».
Автором лучшего материала в региональных СМИ стал Алексей Анкудинов, корреспондент и шеф-редактор ГТРК «Калининград».
Победу в номинации «Лучший материал в отраслевых СМИ» одержал редактор сетевого издания Fishnews.ru Алексей Середа.
Юрий Смитюк из ТАСС стал лучшим в номинации «Лучший фотоматериал на тему развития рыбопромышленной отрасли и восстановления водных биоресурсов».
Ильзине Егоровой из «Вести-Карелия» вручили диплом первой степени в номинации «Лучшее СМИ или автор, активно освещающие тему экологии и восстановления водных биоресурсов».
Также диплом первой степени был вручен Аиде Ацугбе, главе службы по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром инвест», в номинации «Лучший пресс-релиз по теме развития рыбопромышленной отрасли и восстановления водных биоресурсов».
В рамках национальной премии также вручили награду победителю номинации «FishCorr Junior — лучший студенческий материал на тему развития рыбопромышленной отрасли и восстановления водных биоресурсов» — начальнику управления массовых коммуникаций и медиапроектов ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет», главному редактору астраханской газеты «Вести АГТУ» Яне Левиной.