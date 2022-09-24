На премии FishCorr состоялось награждение журналистов за работы в области экологии

Сегодня внимание средств массовой информации приковано к вопросам устойчивости и перспективам развития отрасли рыбного хозяйства, которая для продовольственного суверенитета Российской Федерации имеет большое значение. Ежегодно число желающих принять участие в конкурсе растет. В этом году было подано в два раза больше заявок.