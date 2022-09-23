Жителя Башкирии приговорили к 18 годам тюрьмы за покушение на убийство полицейского

Несмотря на то, что стрелок и его товарищ смогли «уйти от правосудия», ушли от него они недалеко и в тот же день были задержаны в лесу, один из них и вовсе покончил с собой. Тот же, что остался жив отправился на скамью подсудимых, где ему за целый букет статей, включая похищение оружия и незаконное ношение оружия и собственно покушение на убийство полицейского, ему было назначено наказание — 18 лет лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на полтора года.