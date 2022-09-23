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Жителя Башкирии приговорили к 18 годам тюрьмы за покушение на убийство полицейского

23 сентября 11:09
Фото: 1MI
Мужчина с другом напал на правоохранителя. забрал пистолет и ранил его, после чего попытался скрыться, а его друг и вовсе покончил жизнь самоубийством, рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии 23 сентября.

Пресс-служба прокуратуры сообщила о приговоре, который вынес Стерлибашевский межрайонный суд местному жителю за то, что тот покушался на жизнь полицейского. причем из украденного у служителя правопорядка оружия. Прибыла полиция к стрелку с целью доставить его к следователю, у которого в рамках уголовного дела были запланированы процессуальные действия.

Однако мужчина так сильно не хотел в них участвовать, что выдумал план, для реализации которого ему потребовалась подмога. Он пригласил друга, вместе с которым они и напали на полицейских, выкрали у начальника участковых табельное оружие. Полицейский активно сопротивлялся и смог покинуть место происшествия для того, чтобы вызвать подмогу. Тем временем его коллегу несколько раз ранили из украденного оружия.

Несмотря на то, что стрелок и его товарищ смогли «уйти от правосудия», ушли от него они недалеко и в тот же день были задержаны в лесу, один из них и вовсе покончил с собой. Тот же, что остался жив отправился на скамью подсудимых, где ему за целый букет статей, включая похищение оружия и незаконное ношение оружия и собственно покушение на убийство полицейского, ему было назначено наказание — 18 лет лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на полтора года.

Обвиняемый, между тем, не признал вину в совершении преступлений, а приговор еще не вступил в законную силу.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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