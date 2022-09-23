Жителя Башкирии приговорили к 18 годам тюрьмы за покушение на убийство полицейского

Пресс-служба прокуратуры сообщила о приговоре, который вынес Стерлибашевский межрайонный суд местному жителю за то, что тот покушался на жизнь полицейского. причем из украденного у служителя правопорядка оружия. Прибыла полиция к стрелку с целью доставить его к следователю, у которого в рамках уголовного дела были запланированы процессуальные действия.
Однако мужчина так сильно не хотел в них участвовать, что выдумал план, для реализации которого ему потребовалась подмога. Он пригласил друга, вместе с которым они и напали на полицейских, выкрали у начальника участковых табельное оружие. Полицейский активно сопротивлялся и смог покинуть место происшествия для того, чтобы вызвать подмогу. Тем временем его коллегу несколько раз ранили из украденного оружия.
Несмотря на то, что стрелок и его товарищ смогли «уйти от правосудия», ушли от него они недалеко и в тот же день были задержаны в лесу, один из них и вовсе покончил с собой. Тот же, что остался жив отправился на скамью подсудимых, где ему за целый букет статей, включая похищение оружия и незаконное ношение оружия и собственно покушение на убийство полицейского, ему было назначено наказание — 18 лет лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на полтора года.
Обвиняемый, между тем, не признал вину в совершении преступлений, а приговор еще не вступил в законную силу.