В Хабаровском крае более 2200 человек получили дальневосточный гектар

По словам начальника отдела минимущества Хабаровского края Андрея Примака, программа "Дальневосточный гектар" дает россиянам возможность бесплатно взять в Дальневосточном федеральном округе до одного гектара земли. Она действует с 2016 года с целью создать условия, при которых реально жить с комфортом. На полученном участке можно выстроить жилье, организовать подсобное хозяйство и вести предпринимательскую деятельность. Меры поддержки зависят от направлений использования земли.