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В Хабаровском крае более 2200 человек получили дальневосточный гектар

23 сентября 07:36
Фото: pxhere.com
В Хабаровском крае в сентябре число собственников "дальневосточного гектара" достигло 2238 человек. За месяц их количество выросло где-то на 100 человек.

Оформлять гектары в собственность разрешили в 2021 году. Перед этим в течение пяти лет люди должны были осваивать данную землю, пишет transsibinfo.com.

По словам начальника отдела минимущества Хабаровского края Андрея Примака, программа "Дальневосточный гектар" дает россиянам возможность бесплатно взять в Дальневосточном федеральном округе до одного гектара земли. Она действует с 2016 года с целью создать условия, при которых реально жить с комфортом. На полученном участке можно выстроить жилье, организовать подсобное хозяйство и вести предпринимательскую деятельность. Меры поддержки зависят от направлений использования земли.

Для людей, желающих возвести на гектаре дом, есть программа "Дальневосточная ипотека". По ней дальневосточники могут взять кредит со ставкой 2% годовых. Ставку могут сделать ниже. Все зависит от параметров заемщика.

В сельской местности люди, которые начали строительство, могут воспользоваться социальной субсидией. Она способна покрыть до 70% расчетной стоимости возводимого или покупаемого жилья. Соответствующий вид помощи оказывают сотрудникам агропромышленного комплекса. Земледельцы могут требовать особые субсидии.

Примак пояснил, что субсидии предоставляются по линии министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края. Субъекты малого предпринимательства являются претендентами на льготные кредиты в краевых фондах поддержки бизнеса: до пяти миллионов рублей по ставке 7,5 - 10%. Люди, получившие гектары на севере, имеют возможность взять такую же сумму со ставкой около 4% годовых.

Для ИП и юридических лиц в Хабаровском крае существуют региональные субсидии. У людей есть возможность отчасти компенсировать расходы по возведению турбаз и комплексов, кемпингов, стоянок машин, прокладыванию сухопутных троп и водных путей и на другие цели, позволяющие развивать туристическую инфраструктуру.

В отделе минимущества Хабаровского края отметили важность оформления гектара в собственность именно сейчас. Для оформления нужно посетить портал федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ".

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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