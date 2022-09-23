В Хабаровском крае более 2200 человек получили дальневосточный гектар

Оформлять гектары в собственность разрешили в 2021 году. Перед этим в течение пяти лет люди должны были осваивать данную землю, пишет transsibinfo.com.
По словам начальника отдела минимущества Хабаровского края Андрея Примака, программа "Дальневосточный гектар" дает россиянам возможность бесплатно взять в Дальневосточном федеральном округе до одного гектара земли. Она действует с 2016 года с целью создать условия, при которых реально жить с комфортом. На полученном участке можно выстроить жилье, организовать подсобное хозяйство и вести предпринимательскую деятельность. Меры поддержки зависят от направлений использования земли.
Для людей, желающих возвести на гектаре дом, есть программа "Дальневосточная ипотека". По ней дальневосточники могут взять кредит со ставкой 2% годовых. Ставку могут сделать ниже. Все зависит от параметров заемщика.
В сельской местности люди, которые начали строительство, могут воспользоваться социальной субсидией. Она способна покрыть до 70% расчетной стоимости возводимого или покупаемого жилья. Соответствующий вид помощи оказывают сотрудникам агропромышленного комплекса. Земледельцы могут требовать особые субсидии.
Примак пояснил, что субсидии предоставляются по линии министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края. Субъекты малого предпринимательства являются претендентами на льготные кредиты в краевых фондах поддержки бизнеса: до пяти миллионов рублей по ставке 7,5 - 10%. Люди, получившие гектары на севере, имеют возможность взять такую же сумму со ставкой около 4% годовых.
Для ИП и юридических лиц в Хабаровском крае существуют региональные субсидии. У людей есть возможность отчасти компенсировать расходы по возведению турбаз и комплексов, кемпингов, стоянок машин, прокладыванию сухопутных троп и водных путей и на другие цели, позволяющие развивать туристическую инфраструктуру.
В отделе минимущества Хабаровского края отметили важность оформления гектара в собственность именно сейчас. Для оформления нужно посетить портал федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ".