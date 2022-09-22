В Башкирии задержали группу мошенников, устраивавших постановочные ДТП

Сообщается, что злоумышленники устроили по меньшей мере 13 фиктивных ДТП. Таким образом, сумма ущерба, который понесли страховые компании в результате действий мошенников, оценивается в два миллиона рублей. Примечательно, что наиболее крупные суммы среди задержанных получал организатор преступной схемы — другие участники наряду с косметическим ремонтом автомобилей получали выплаты в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.