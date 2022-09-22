В Башкирии задержали группу мошенников, устраивавших постановочные ДТП

Пятеро жителей Стерлитамака были задержаны по подозрению в совершению ряда преступлений в сфере автострахования. Группа мошенников осуществляла имитацию дорожно-транспортных инцидентов, после чего псевдопострадавший обращался в страховые компании для получения компенсационных выплат. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сообщается, что злоумышленники устроили по меньшей мере 13 фиктивных ДТП. Таким образом, сумма ущерба, который понесли страховые компании в результате действий мошенников, оценивается в два миллиона рублей. Примечательно, что наиболее крупные суммы среди задержанных получал организатор преступной схемы — другие участники наряду с косметическим ремонтом автомобилей получали выплаты в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.
Сама же преступная схема выглядела следующим образом. Момент столкновения на видеорегистратор фиксировал один из мошенников, впоследствии он же выступал в роли случайного свидетеля. Далее следовало обращение в страховые компании. Полученные денежные средства в разных долях распределялись между участниками криминального бизнеса.
В настоящий момент у задержанных были изъяты восемь автомобилей, документы, а также ряд других предметов, имеющих доказательное значение. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в сфере страхования.