В Башкирии представители религиозных конфессий поддержали частичную мобилизацию

Он отметил, что разжигаемая в мире ненависть направлена против рода человеческого и в большей степени — на религиозных людей. Однако ислам и православие на протяжении десяти веков «живут в мире и согласии, и эти взаимополезные братские отношения только укрепляются». Представители разных религиозных конфессий, по его мнению, должны быть вместе «особенно сейчас, когда многим противникам нашего российского отечества хотелось бы столкнуть нас».