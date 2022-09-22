В Башкирии представители религиозных конфессий поддержали частичную мобилизацию

По мнению Талгата Таджуддина, «Европа, всегда несла западное насилие, кровь, разврат и грабеж», строя на этом свое процветание и цивилизация. Об этом он заявил на XIV Международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности Авраамических традиций, прошедшей сегодня в Уфе.
«В нашей стране объявлена частичная мобилизация. Истинные иудеи, православные, наши соотечественники и братья, не только в России, но и во всем мире, и мы, мусульмане, должны, так нужно, так Бог повелевает, объединить усилия, чтобы пожар огня войны не разгорелся на Земле», — сказал он.
Объявление частичной мобилизации в России — «это предупреждение», отметил религиозный лидер. Частичная мобилизация была вынужденной и оправданной мерой, подчеркнул он.
«Вчера мы, члены президиума, на срочном пленуме, обсудив это положение, приняли заявление о поддержке действий Владимира Путина и призвали с нашей стороны всех наших соотечественников немедленно исполнять все приказы Верховного главнокомандующего», — заявил он.
«Эта конференция проходит в непростые для нас дни, эту конференцию и эти торжества мусульман России можно отнести смело в поддержку нашего президента России Влидмира Путина, в поддержку нашей российской армии и флота, в поддержу главы Башкирии Радия Хабирова», — сказал Владыка Николай.
Он отметил, что разжигаемая в мире ненависть направлена против рода человеческого и в большей степени — на религиозных людей. Однако ислам и православие на протяжении десяти веков «живут в мире и согласии, и эти взаимополезные братские отношения только укрепляются». Представители разных религиозных конфессий, по его мнению, должны быть вместе «особенно сейчас, когда многим противникам нашего российского отечества хотелось бы столкнуть нас».
XIV Международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности Авраамических традиций: единство посланий — диалог и сотрудничество» открылась 21 сентября в Уфе. Она посвящена 1100- летию принятия ислама Волжской Булгарией, 40-летию служения Талгата Таджуддина на посту Верховного муфтия, председателя ЦДУМ России, а также открытию новых корпусов Российского исламского университета ЦДУМ.