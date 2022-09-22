С каждого понемногу… Кто оплатит дефицит госбюджета

Без тепла рискуют остаться жители российской глубинки, которые отапливают свое жилище дровами. Инфляция, а также подскочившие мировые цены на уголь сказались на ценах на твёрдое топливо в России. По данным Росстата, за год дрова подорожали на 19% — до 1,76 тыс. рублей за кубометр. Дороже всего они обойдутся жителям Севастополя (3,31 тыс. рублей), Калининградской области (3,03 тыс. рублей) и в Алтайского края (2,92 тыс. рублей). Уголь также вырос в цене. Топливо подорожало за последние 12 месяцев на 22% до 3,67 тыс. рублей. Один из самых дорогих — в ХМАО, там за тонну придётся отдать 14596 рублей, на Камчатке — 12500 рублей, на Сахалине — 7738 рублей. Повышение экспортных пошлин, в свою очередь, непременно скажется и на внутренних ценах. Вероятнее всего, это скажется на жителях Кузбасса, ведь вместе с этим у них становится меньше работы. Ещё до европейского эмбарго (в период январь — июль 2022 года) добыча угля на Кузбассе снизилась на 9%. Оперативно нарастить поставки на Восток из Кузбасса в настоящий момент проблематично из-за проблем в логистике и дефицита пропускной способности железнодорожных путей.