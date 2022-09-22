С каждого понемногу… Кто оплатит дефицит госбюджета

Прошлогодний трёхлетний бюджет предусматривал на 2023 год профицит в размере 299,1 млрд рублей, а на 2024 год дефицит в объёме 522,7 млрд рублей. С небольшими отклонениями, но в целом картина довольно неплохая. Однако события 2022 года заставили российское правительство пересмотреть бюджет. Так, за день до объявления частичной мобилизации Михаил Мишустин сообщил, что в 2023 году дефицит составит 2,9 трлн рублей или 2% ВВП. В 2024 году дефицит составит 1,4% ВВП, а в 2025 году — 0,7% ВВП. О том, как будет развиваться ситуация в 2022 году рассказывают «Новые известия».
Ранее «Новым известиям» стало известно, что ЦБ РФ может «печатать» рубли, хоть и делает это весьма неохотно и, как правило, интересах избранных госпредприятий. Допэмиссия 2,9 триллиона рублей маловероятна — слишком высоки инфляционные риски. В Минфине ситуацию намерены решить внутренними займами. И это ещё самый благоприятный с точки зрения беспристрастной бухгалтерии вариант — дефицит мог быть ещё больше. Чтобы выйти на уровень ожидаемых доходов в 26 трлн рублей, правительство заложило в бюджет дополнительные источники пополнения казны. В 2023 году повышенные ввозные пошлины и ставки налога на добычу полезных ископаемых должны принести дополнительные 1,4 трлн рублей, а повышенные пошлины на газ и нефть с продлением скорректированного демпфера на бензин в предстоящую трёхлетку принесут ещё 3,15 трлн рублей.
Начиная с 2023 года экспортная пошлина на газ, который продаётся дороже $300 долларов за 1000 куб. м. с нынешних 30% увеличится до 50%. Коэффициент в расчёте экспортной пошлины на нефть повысят с 0,167 до 0,25 — в 1,5 раза, будет введена пошлина на экспорт СПГ и угля. По мнению экспертов, последняя может составлять $9–10 за тонну. Заодно планируется забрать 12% экспортной выручки (более 100 млрд рублей) у производителей удобрений. На первый взгляд пошлины, вводимые для богатейших российских корпораций, не затронут рядовых российских граждан. Однако это заблуждение.
Прежде всего, вырастет стоимость газоснабжения. так, в 2023 году газ подорожает на 8,5%, а в 2024 году — на 7%, при учёте, что в 2022 году индексация тарифов по газоснабжению составила 3%. Из них 3 п. п. через повышенный НДПИ пойдут в госбюджет. По предварительным оценкам, в тчение трех лет люди заплатят 278 млрд рублей. Это коснётся всех, потому как газ используетмя не только в жилых помещениях, но также и на ТЭЦ и промышленных предприятиях. Бензин также не подешевеет — демпферный механизм приведет к изъятию дополнительных 190 млрд рублей в год.
Без тепла рискуют остаться жители российской глубинки, которые отапливают свое жилище дровами. Инфляция, а также подскочившие мировые цены на уголь сказались на ценах на твёрдое топливо в России. По данным Росстата, за год дрова подорожали на 19% — до 1,76 тыс. рублей за кубометр. Дороже всего они обойдутся жителям Севастополя (3,31 тыс. рублей), Калининградской области (3,03 тыс. рублей) и в Алтайского края (2,92 тыс. рублей). Уголь также вырос в цене. Топливо подорожало за последние 12 месяцев на 22% до 3,67 тыс. рублей. Один из самых дорогих — в ХМАО, там за тонну придётся отдать 14596 рублей, на Камчатке — 12500 рублей, на Сахалине — 7738 рублей. Повышение экспортных пошлин, в свою очередь, непременно скажется и на внутренних ценах. Вероятнее всего, это скажется на жителях Кузбасса, ведь вместе с этим у них становится меньше работы. Ещё до европейского эмбарго (в период январь — июль 2022 года) добыча угля на Кузбассе снизилась на 9%. Оперативно нарастить поставки на Восток из Кузбасса в настоящий момент проблематично из-за проблем в логистике и дефицита пропускной способности железнодорожных путей.
Добывающие компании не привыкли делиться своей прибылью, ведь всегда можно переложить нагрузку на конечного потребителя. Мнение правительства в данной ситуации может иметь слабые позиции, ведь у нефтяников в руках мощнейший инструмент — общественные настроения. Сократят поставки на внутренний рынок, и возникнет дефицит топлива, который может вылиться в бунты. Мировой опыт 2022 года от Казахстана до Индонезии показывает: топливный кризис сродни спичке у открытой бочки с бензином. Непременно рванёт. А кабмину сейчас народное недовольство нужно меньше всего. Сами нефтегазовые компании даже в такой ситуации не обеднеют. Как на внешних рынках возросшие цены компенсировали сокращением поставок, так будет и на внутреннем. Пусть и относительно умеренное, но все же повышение цен на энергоресурсы для населения будет приемлемым компромиссом с точки зрения правительства. Так что платить придётся всем — затянутые пояса становятся все туже.