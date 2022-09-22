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Обмен пленных на Медведчука расколол российских патриотов

22 сентября 14:33
Фото: Никита Ишмуратов / 1MI
Ситуация с обменом пленными, при котором Украина выдала Виктора Медведчука, а Россия — бойцов и командиров «Азова»*, вызвала у многих наблюдателей массу противоречивых эмоций: удивление, возмущение, радость… Особенно любопытно как к этому отнеслись в российском патриотическом лагере.

Процесс обмена пленными выглядел для многих максимально странно из-за того, что Минобороны РФ, МИД, правительство, пресс-секретарь президента сохраняли молчание до момента прибытия в Россию наших военных. Вся информация поступала от украинских и турецких СМИ. В нынешних условиях — не самые надёжные источники, но других не было. О том, какие разногласия среди российских патриотов вызвал обмен пленными между Россией и Украиной рассказывают «Новые известия»

— Мы обменяли 200 наших героев на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. Пять командиров <…> — на 55 российских пленных, не имеющих для нас никакого интереса, — прокомментировал ситуацию глава офиса президента Украины Андрей Ермаков.

Речь о командирах «Азова»* Денисе Прокопенко, Сергее Волынском, Святославе Паламаре, Денисе Шлега и Олеге Хоменко. Также в числе освобождённых были 10 иностранцев, 3 из которых (британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин и гражданин Марокко Саадун Брагим) были приговорены в ДНР к смертной казни. Минобороны РФ ограничивалось лишь тем, что кратко заявило об освобождении 55 бойцов, которые доставлены в Россию.

Примечательно, что нет никакой информации о том, кого из российских пленных освободила Украина. Единственный, чье имя упоминалось в прессе, — Виктор Медведчук. Именно Медведчук спровоцировал крайне бурную реакцию у многих медийных персон. Так, телеведущий Владимир Соловьёв эмоционально утверждал, что обмен «азовцев» на Медведчука невозможен. А председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что бойцы «Азова»* — «это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом».

При обмене у многих складывалось впечатление, что за одного Медведчука выдают всех пленных бойцов «Азова»*, 3 иностранцев, приговорённых к смерти в ДНР, и ещё 49 служащих ВСУ.

Так, бывший военный и сотрудник ФСБ, руководитель общественного движения «Новороссия» Игорь Гиркин также известный как Стрелков называет такой обмен предательством и глупостью.

Своим негодованием в соцсетях поделился и военный журналист Андрей Руденко.

— Хотелось бы ещё что-то добавить, но авторитетные личности уверяют, что так надо, — написал тот в своем телеграм-канале.

Но постепенно риторика провластных рупоров стала меняться с недоумения происходящим до оправдания прошедшего обмена. Имя Медведчука при этом всегда остаётся за скобками. Первой начала смягчать ситуацию Маргарита Симоньян риторикой о том, что жизнь человека важнее всего.

— Что важнее радость? от спасения своих или удовлетворение от возмездия врагу? Для меня — первое. Знаю многих, для кого — второе. И могу их понять. Но для меня по-прежнему первое. Это все, что пока могу сказать про состоявшийся обмен. Завтра будет больше, — написала главный редактор RT.

Но нельзя не признать, что информационное сопровождение возвращения наших военных было довольно специфичным. Пока Украина в публичном поле приравнивает важность Медведчука для России к 200 бойцам, включая «азовцев», а 5 командиров отождествляет с 55 российскими военными, в нашем информпространстве даже не было согласия по цифрам освобождённых российских ребят. Евгений Поддубный, который писал про 87 человек, и Маргарита Симоньян, которая его репостила, далеко не последние люди в инфопространстве (Поддубный — руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке), но и у них не было достоверной информации про обмен. Даже сама Симоньян сокрушается из-за информационного вакуума.

*Признан в России террористической организацией и запрещён

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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