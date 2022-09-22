Обмен пленных на Медведчука расколол российских патриотов

Но нельзя не признать, что информационное сопровождение возвращения наших военных было довольно специфичным. Пока Украина в публичном поле приравнивает важность Медведчука для России к 200 бойцам, включая «азовцев», а 5 командиров отождествляет с 55 российскими военными, в нашем информпространстве даже не было согласия по цифрам освобождённых российских ребят. Евгений Поддубный, который писал про 87 человек, и Маргарита Симоньян, которая его репостила, далеко не последние люди в инфопространстве (Поддубный — руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке), но и у них не было достоверной информации про обмен. Даже сама Симоньян сокрушается из-за информационного вакуума.