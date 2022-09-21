Владимир Путин о частичной мобилизации: решение в полной мере адекватно угрозам

«Сегодня наши Вооруженные силы действуют на линии боевого соприкосновения, которое превышает 1000 км. Противостоят не только неонацистским формированиям, а практически всей военной машине коллективного запада. В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение. Оно в полной мере адекватно угрозам, с которым мы сталкиваемся, а именно: для защиты нашей родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Минобороны и генерального штаба о проведении в РФ частичной мобилизации», — сказал он.