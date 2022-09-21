mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Владимир Путин о частичной мобилизации: решение в полной мере адекватно угрозам

21 сентября 06:53
Фото: 1MI
Частичная мобилизация вводится по предложению Минобороны РФ и генерального штаба, сообщил он в обращении к гражданам страны в среду, 21 сентября.

«Сегодня наши Вооруженные силы действуют на линии боевого соприкосновения, которое превышает 1000 км. Противостоят не только неонацистским формированиям, а практически всей военной машине коллективного запада. В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение. Оно в полной мере адекватно угрозам, с которым мы сталкиваемся, а именно: для защиты нашей родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Минобороны и генерального штаба о проведении в РФ частичной мобилизации», — сказал он.

О решении сегодня, как этого требует законодательство, официально будут проинформированы Совет федерации и Госдума.

Главам регионов поручено оказать все необходимое содействие работе военных комиссариатов. Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии контрактников.

Правительство и Минобороны должны будут в полном объеме и кратчайший срок определить правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР. Он должен быть таким же, как у кадровых военных, включая медицинское обеспечение и социальные гарантии.

На руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса возложена ответственность за наращивание выпуска вооружения и военной техники, развертывание дополнительных производственных мощностей.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48