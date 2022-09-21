Владимир Путин о частичной мобилизации: решение в полной мере адекватно угрозам

«Сегодня наши Вооруженные силы действуют на линии боевого соприкосновения, которое превышает 1000 км. Противостоят не только неонацистским формированиям, а практически всей военной машине коллективного запада. В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение. Оно в полной мере адекватно угрозам, с которым мы сталкиваемся, а именно: для защиты нашей родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Минобороны и генерального штаба о проведении в РФ частичной мобилизации», — сказал он.
О решении сегодня, как этого требует законодательство, официально будут проинформированы Совет федерации и Госдума.
Главам регионов поручено оказать все необходимое содействие работе военных комиссариатов. Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии контрактников.
Правительство и Минобороны должны будут в полном объеме и кратчайший срок определить правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР. Он должен быть таким же, как у кадровых военных, включая медицинское обеспечение и социальные гарантии.
На руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса возложена ответственность за наращивание выпуска вооружения и военной техники, развертывание дополнительных производственных мощностей.