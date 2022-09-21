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Вечером пятницы 23 сентября на «Ночь 1000 велосипедистов» в Уфе перекроют Черниковку

21 сентября 10:56
Фото: 1MI
Какие именно улицы перестанут быть доступными для автолюбителей сообщили в городской мэрии 21 сентября.

Уже в ближайшую пятницу в Уфе запланирован масштабный велопробег «Ночь 1000 велосипедистов». На три с половиной часа центр Черниковки превратится в пространство почти свободное от автомобилей, продлятся ограничения с 20:30 до 23:00 часов.

Итак, вечер пятницы на 3,5 часа закроет:

  • улицу Машиностроителей (от Орджоникидзе до Кольцевой);
  • улицу Кольцевую (от Машиностроителей до Ульяновых);
  • улицу. Ульяновых (от Кольцевой до Первомайской);
  • улицу Первомайскую (от Ульяновых до Машиностроителей).

При этом на протяжении всей пятницы, с утра до полуночи будет полностью перекрыта парковка Дворца Культуры УМПО.

Разумеется ограничения повлекут за собой и изменения в схеме движения общественного транспорта, как именно в мэрии не сообщили, но попросили горожан заранее планировать свои передвижения.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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