Вечером пятницы 23 сентября на «Ночь 1000 велосипедистов» в Уфе перекроют Черниковку

Уже в ближайшую пятницу в Уфе запланирован масштабный велопробег «Ночь 1000 велосипедистов». На три с половиной часа центр Черниковки превратится в пространство почти свободное от автомобилей, продлятся ограничения с 20:30 до 23:00 часов.