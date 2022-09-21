Вечером пятницы 23 сентября на «Ночь 1000 велосипедистов» в Уфе перекроют Черниковку

Уже в ближайшую пятницу в Уфе запланирован масштабный велопробег «Ночь 1000 велосипедистов». На три с половиной часа центр Черниковки превратится в пространство почти свободное от автомобилей, продлятся ограничения с 20:30 до 23:00 часов.
Итак, вечер пятницы на 3,5 часа закроет:
При этом на протяжении всей пятницы, с утра до полуночи будет полностью перекрыта парковка Дворца Культуры УМПО.
Разумеется ограничения повлекут за собой и изменения в схеме движения общественного транспорта, как именно в мэрии не сообщили, но попросили горожан заранее планировать свои передвижения.