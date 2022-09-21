В Херсонской и Запорожской областях стартовали конкурсы «Лидеры возрождения»

Участниками конкурсов могут стать руководители старше 20 лет с опытом управления не менее года и связью с регионом проведения конкурса (родились, проживают или жили минимум год на территории региона, учатся или обучались не менее года, работают или работали там минимум год, а также если сейчас там живут их близкие родственники).