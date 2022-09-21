В Херсонской и Запорожской областях стартовали конкурсы «Лидеры возрождения»

Победители войдут в кадровые резервы, из которых по результатам обучения они будут назначаться на должности руководителей в системе управления регионов. Кроме того, им выдадут на обучение в РФ по 1 млн рублей. Об этом пишет издание novostivolgograda.ru.
«Лидеры возрождения» выстраиваются по модели российского конкурса управленцев «Лидеры России», который проводится с 2017 года. В них войдут следующие этапы: регистрация, дистанционный и очный ступени отбора. Регистрация уже стартовала: отправить заявку можно на сайте лидерывозрождения.рф. Участники, которые в установленные сроки выполнят все условия первого этапа, будут допущены к следующему, дистанционному этапу отбора в конкурсе.
«Лидеры возрождения» проводятся с целью поиска, развития и поддержки перспективных руководителей, готовых решать профильные управленческие и содержательные задачи, у которых есть лидерские качества, организаторские способности и желание восстанавливать свои регионы.
Участниками конкурсов могут стать руководители старше 20 лет с опытом управления не менее года и связью с регионом проведения конкурса (родились, проживают или жили минимум год на территории региона, учатся или обучались не менее года, работают или работали там минимум год, а также если сейчас там живут их близкие родственники).
Финалистов и лидеров включат в кадровый резерв области, из которого по результатам обучения будут назначать на должности руководителей в органах госвласти и местного самоуправления, на предприятия и в организации, некоммерческие организации и фонды.
Победителям вручат по 1 млн рублей на персонально выбранную программу обучения на территории РФ. Из числа лидеров отберут участников специальной программы развития кадрового управленческого резерва на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации / Мастерской управления «Сенеж» / Всероссийского образовательного центра «Машук».
Ведущие специалисты России в сфере HR дадут победителям персональные рекомендации. Победителей также поддержат наставники и эксперты.