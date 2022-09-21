В Башкирии при получении взятки с поличным задержан замглавы Краснокамского района

В Нефтекамске при получении взятки задержан заместитель главы администрации Краснокамского района по сельскому хозяйству, который решил навариться на предпринимателе, который хотел добывать песок в вотчине чиновника — в Краснокамском районе. Собственно с этой просьбой 38-летний предприниматель и обратился к заместителю главы района, который, между тем полномочиями распоряжаться землями не обладал. Однако это не остановило его в незаконном требовании к предпринимателю — он попросил денег за возможность добывать песок, причем не имея на то законных оснований.
Вчера, 20 сентября должна была состояться «сделка», однако кроме чиновника и бизнесмена на ней оказались еще и оперативники УЭБиПК МВД по Башкирии. Произойти она должна была под покровом темноты на одной из оптовых баз, однако когда деньги оказались у чиновника появились правоохранители, которые задержали незадачливого «решалу».
Следком уже возбудил в отношении заместителя главы района уголовное дело по факту получения должностным лицом взятки в крупном размере. Следствие же решит какая мера пресечения будет назначена подозреваемому.