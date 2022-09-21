В Башкирии при получении взятки с поличным задержан замглавы Краснокамского района

В Нефтекамске при получении взятки задержан заместитель главы администрации Краснокамского района по сельскому хозяйству, который решил навариться на предпринимателе, который хотел добывать песок в вотчине чиновника — в Краснокамском районе. Собственно с этой просьбой 38-летний предприниматель и обратился к заместителю главы района, который, между тем полномочиями распоряжаться землями не обладал. Однако это не остановило его в незаконном требовании к предпринимателю — он попросил денег за возможность добывать песок, причем не имея на то законных оснований.