mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии при получении взятки с поличным задержан замглавы Краснокамского района

21 сентября 13:21
Фото: 1MI
Речь идет о чиновнике Краснокамского района, однако задержали его в Нефтекамске, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии 21 сентября.

В Нефтекамске при получении взятки задержан заместитель главы администрации Краснокамского района по сельскому хозяйству, который решил навариться на предпринимателе, который хотел добывать песок в вотчине чиновника — в Краснокамском районе. Собственно с этой просьбой 38-летний предприниматель и обратился к заместителю главы района, который, между тем полномочиями распоряжаться землями не обладал. Однако это не остановило его в незаконном требовании к предпринимателю — он попросил денег за возможность добывать песок, причем не имея на то законных оснований.

Вчера, 20 сентября должна была состояться «сделка», однако кроме чиновника и бизнесмена на ней оказались еще и оперативники УЭБиПК МВД по Башкирии. Произойти она должна была под покровом темноты на одной из оптовых баз, однако когда деньги оказались у чиновника появились правоохранители, которые задержали незадачливого «решалу».

Следком уже возбудил в отношении заместителя главы района уголовное дело по факту получения должностным лицом взятки в крупном размере. Следствие же решит какая мера пресечения будет назначена подозреваемому.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48