Шойгу назвал категории граждан, которые попадают под частичную мобилизацию

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1» озвучил категории граждан, которые попадают под призыв в период частичной мобилизации.
Так, призывать, по словам Шойгу, будут призывать граждан из запаса, кто имеет боевой опыт и с нужной армии военно-учетной-специальностью.
— Это не какие-то люди, которые ничего не слышали про армию, — добавил министр.
Подчеркивается, что мобилизации подлежать не будут студенты, также задействовать в специальной военной операции на Укаине не будут тех, кто на данный момент служит по призыву.
По слова Шойгу, Россия имеет огромный мобилизационный ресурс и частичная мобилизация затронет 1% или чуть больше от общего ресурса. Министр сообщает, что призовут по мобилизации 300 тысяч человек. Работа будет вестись планово.