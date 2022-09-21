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Шойгу назвал категории граждан, которые попадают под частичную мобилизацию

21 сентября 06:51
Фото: Скриншот трансляции
Сегодня, 21 сентября, указом президента РФ в стране объявлена частичная мобилизация.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1» озвучил категории граждан, которые попадают под призыв в период частичной мобилизации.

Так, призывать, по словам Шойгу, будут призывать граждан из запаса, кто имеет боевой опыт и с нужной армии военно-учетной-специальностью.

— Это не какие-то люди, которые ничего не слышали про армию, — добавил министр.

Подчеркивается, что мобилизации подлежать не будут студенты, также задействовать в специальной военной операции на Укаине не будут тех, кто на данный момент служит по призыву.

По слова Шойгу, Россия имеет огромный мобилизационный ресурс и частичная мобилизация затронет 1% или чуть больше от общего ресурса. Министр сообщает, что призовут по мобилизации 300 тысяч человек. Работа будет вестись планово.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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