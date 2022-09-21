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С начала 2022 года Башкирию посетило более 1 миллиона туристов

21 сентября 03:59
Фото: 1MI
Данное количество туристов посетило республику в период с января по июль этого года. Между тем, на 22% вырос и объем платных услуг.

Башкирию за первые семь месяцев 2022 года посетило более одного миллиона туристов. К слову, Ростуризм нарек регион «новинкой турсезона».

Как сообщил в своих соцсетях премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, рост туристического потока позволил развить инфраструктуры, а именно строительство дорог, придорожных комплексов, а также глэмпингов.

Кроме того, Назаров обращает внимание и на продвижение таких мест как музейный комплекс «Шульган-Таш», Евразийский музей кочевых цивилизаций у мавзолей Тура-хана, арт-центр «Воскресенский завод», Уфимская крепость и городище Уфа II. По мнению чиновника, данные объекты формируют «этнотуристический облик республики», также знакомые локации презентуют этапы истории Башкирии.

Потому руководитель местного правительства предполагает, что регион может занять лидерские позиции в этнотуризме. Это позволит простимулировать появление рабочих мест в селах, повлияет на рост предпринимательства, увеличит, по словам Назарова, спрос на агропродукцию.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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