С начала 2022 года Башкирию посетило более 1 миллиона туристов

Данное количество туристов посетило республику в период с января по июль этого года. Между тем, на 22% вырос и объем платных услуг.

Башкирию за первые семь месяцев 2022 года посетило более одного миллиона туристов. К слову, Ростуризм нарек регион «новинкой турсезона». Как сообщил в своих соцсетях премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, рост туристического потока позволил развить инфраструктуры, а именно строительство дорог, придорожных комплексов, а также глэмпингов. Кроме того, Назаров обращает внимание и на продвижение таких мест как музейный комплекс «Шульган-Таш», Евразийский музей кочевых цивилизаций у мавзолей Тура-хана, арт-центр «Воскресенский завод», Уфимская крепость и городище Уфа II. По мнению чиновника, данные объекты формируют «этнотуристический облик республики», также знакомые локации презентуют этапы истории Башкирии. Потому руководитель местного правительства предполагает, что регион может занять лидерские позиции в этнотуризме. Это позволит простимулировать появление рабочих мест в селах, повлияет на рост предпринимательства, увеличит, по словам Назарова, спрос на агропродукцию.