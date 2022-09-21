226 тысяч рублей за билет: сколько сейчас стоит улететь из в Уфы в другие страны

На фоне введения частичной военной мобилизации в России многие задались вопросом о том, будут ли «невыездными» граждане, находящиеся в резерве. К слову, другая половина россиян ждать не стала и уже приобрела билеты. Mkset узнал сколько стоят авиабилеты из Уфы на ближайшие даты в соседние страны.

Так, прямые авиабилеты в ближайшие страны с безвизовым режимом для россиян из Москвы уже закончились, сообщает федеральные СМИ. Mkset решил выяснить остались ли билеты с вылетом из Уфы и в какую сумму они обойдутся жителям Башкирии сейчас. Казахстан В столицу Казахстана Астану ближайший авиарейс, согласно агрегатору Авиасейлс, есть только на пятницу 23 сентября. Стоимость самого дешевого билета — 40 021 рублей, а самого дорого — более 45 тысяч рублей. Что касается других городов Казахстана, то вылет в Актуа возможен только в субботу, 24 сентября. Пока корреспондент Mkset готовил материал, то более ранние билеты с сайта агрегатора попросту исчезли. Так, на 24 сентября, самый дешевый билет обойдет немногим больше 24 тысяч рулей, а самый дорогой — 43,5 тысячи рублей. Авиабилеты в Алматы обойдутся уфимцам уже значительно дороже — 73 724 рубля стоимость самого дешевого билета. Улететь можно также только 23 сентября, на более ранние даты билетов — нет. Грузия С авиабилетами в Тбилиси ситуация аналогичная — ближайшая дата вылета только 23 сентября. Наименьшая стоимость — немногим больше 50 тысяч рублей. Билет на самый быстрый перелет и, судя по всему самый дорогой, обойдет в более чем 226 тысяч рублей. В Батуми остались билеты также только на 24 сентября, их стоимость начинается с 97 851 рубля. Улететь из Уфы в Кутаиси получится только 26 сентября и за 33 212 рублей. Турция Между тем, в столицу Турцию Стамбул можно улететь уже 21 сентября, но за 212 386 рублей. Из Уфы в Анталию сервис предлагает билеты на 24 сентября и за 75 360 рублей. В Бодрум остались билеты на 23 сентября за 74 655 рублей. В Измир 74 496 рублей можно улететь также 24 сентября. К слову, самый дорогой авиабилет обойдется в 116 323 рублей. Узбекистан Авиабилеты в Ташкент в наличии имеются на 23 сентября. Отметим, что предлагается только два варианта за 31 228 и 77 708 рублей. В Наманган агрегатор предлагает улететь завтра, 22 сентября, за 23 519 рублей. В Бухару улететь есть возможность только 23 сентября и за 74 360 рублей. Армения Примечательно, что в Ереван было одно предложение на 21 сентября, однако буквально через несколько минут билетов уже не было. Билеты есть на 22 сентября за 67 309 рублей. В Гюмри есть возможность улететь только 25 сентября за 59 669 рублей. Азербайджан В столицу Азербайджана Баку улететь можно 23 сентября стоимость самого дешевого билета — 38 832 рублей. Далее цены на авиабилеты начинаются с 80 тысяч рублей. Авиаперелет из Уфы в Гянджу есть в наличии на 21 сентября самый дешевый билет — 52 540 рублей. Примечательно, что на следующий день ценник на билеты значительно ниже — 30 647 рублей.