За неделю в Уфе число пациентов с ОРВИ выросло почти в два раза

В конце августа в Башкирии стартовала кампания по вакцинации против гриппа. В Уфе планируется привить 704 тыс. человек, или 60% городского населения. Свыше 230 тыс. доз вакцины уже поступило в поликлинике, однако темпы прививочной кампании в Роспотребнадзоре считают недостаточно высокими. Так, на сегодня взрослых привито только 8,6% от плана, а детей — всего 4%.