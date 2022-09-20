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За неделю в Уфе число пациентов с ОРВИ выросло почти в два раза

20 сентября 07:37
Фото: 1MI
В территориальном Роспотребнадзоре встревожены низкими темпами вакцинации против гриппа. На сегодня привиты только 4,6% от населения, сообщила главный специалист отдела эпиднадзора и санитарной охраны территорий ведомства Зульфия Камаева.

«По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Рост составил 46,9%. Заболеваемость выше недельного эпидпорога на 83%», — сообщила она.

Всего в Уфе зарегистрировано 8303 случая гриппа и ОРВИ, 30% заболевших — дети. Кроме того, увеличилось и число пациентов с внебольничными пневмониями.

В конце августа в Башкирии стартовала кампания по вакцинации против гриппа. В Уфе планируется привить 704 тыс. человек, или 60% городского населения. Свыше 230 тыс. доз вакцины уже поступило в поликлинике, однако темпы прививочной кампании в Роспотребнадзоре считают недостаточно высокими. Так, на сегодня взрослых привито только 8,6% от плана, а детей — всего 4%.

Доля привитых медработников составила 41%, работников образования — 45%. Привито 9,2% студентов. Среди сотрудников ЖКХ вакцинацию прошли всего 4%, а работники транспорта не набрали и 1%.

«При такой ситуации хочется обратить внимание, чтобы в преддверии подъема заболеваемости завершить иммунизацию населения», — подчеркнула Зульфия Камаева.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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