За неделю в Уфе число пациентов с ОРВИ выросло почти в два раза

«По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Рост составил 46,9%. Заболеваемость выше недельного эпидпорога на 83%», — сообщила она.
Всего в Уфе зарегистрировано 8303 случая гриппа и ОРВИ, 30% заболевших — дети. Кроме того, увеличилось и число пациентов с внебольничными пневмониями.
В конце августа в Башкирии стартовала кампания по вакцинации против гриппа. В Уфе планируется привить 704 тыс. человек, или 60% городского населения. Свыше 230 тыс. доз вакцины уже поступило в поликлинике, однако темпы прививочной кампании в Роспотребнадзоре считают недостаточно высокими. Так, на сегодня взрослых привито только 8,6% от плана, а детей — всего 4%.
Доля привитых медработников составила 41%, работников образования — 45%. Привито 9,2% студентов. Среди сотрудников ЖКХ вакцинацию прошли всего 4%, а работники транспорта не набрали и 1%.
«При такой ситуации хочется обратить внимание, чтобы в преддверии подъема заболеваемости завершить иммунизацию населения», — подчеркнула Зульфия Камаева.