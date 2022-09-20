Все депутаты Госдумы от Башкирии проголосовали за введение понятия «мобилизация» в УК

В число депутатов Государственной думы из Башкирии от партии «Единая Россия» входят 11 человек. В их числе член комитета по просвещению Эльвира Аиткулова, член комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Зариф Байгускаров, член комитета по физической культуре и спорту Рима Баталова, член комитета по по безопасности и противодействию коррупции Динар Гильмутдинов, первый заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев, заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Ризван Курбанов, заместитель председателя комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Наталья Орлова, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина, член комитета по финансовому рынку Владимир Сенин, член комитета по охране здоровья Римма Утяшева.