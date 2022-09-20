Все депутаты Госдумы от Башкирии проголосовали за введение понятия «мобилизация» в УК

В ходе состоявшегося сегодня пленарного заседания депутаты Госдумы единогласно приняли во втором и третьих чтениях поправки в Уголовный кодекс РФ. Данные поправки относятся к законопроекту об изменении УК РФ, который в первом чтении был принят в июле этого года. Таким образом, в УК РФ были введены понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
Введены были такие статьи, как «добровольная сдача в плен», предусматривающая от трёх до десяти лет лишения свободы, «мародёрство» — до 15 лет колонии, «неисполнение приказа в период военного положения» — до трёх лет. Также ужесточаются наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения — до десяти лет колонии.
В число депутатов Государственной думы из Башкирии от партии «Единая Россия» входят 11 человек. В их числе член комитета по просвещению Эльвира Аиткулова, член комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Зариф Байгускаров, член комитета по физической культуре и спорту Рима Баталова, член комитета по по безопасности и противодействию коррупции Динар Гильмутдинов, первый заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев, заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Ризван Курбанов, заместитель председателя комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Наталья Орлова, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина, член комитета по финансовому рынку Владимир Сенин, член комитета по охране здоровья Римма Утяшева.
В составе партии «ЛДПР» республику в Госдуме представляют первый заместитель председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев, первый заместитель председателя комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов. От партии «КПРФ» в Госдуме состоит первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.