Немцы жалуются на холод в квартирах из-за дорогого газа

Эксперт по энергетике Стефан Лехтенбомер заявил, что немцы могли бы уменьшить температуру в своих жилищах на 3 градуса, чтобы экономить электроэнергию, пишет iz.ru.
По словам жительницы Кёльна Катарины фон Эссен, она вынуждена использовать грелку, чтобы не мёрзнуть по ночам.
Николь Кайзер и Хюрта рассказала журналистам, что арендная плата выросла на 40 евро из-за подорожания энергоносителей. Кроме этого женщина ежемесячно платит по 60 евро, чтобы в следующем году снизить суммы в чеках за отопление.
Также газета отмечает, что в августе текущего года промышленность ФРГ более чем на 20% снизила потребление газа, в сравнении со средними показателями по августам 2018-2021 годов.
«Предприятия, столкнувшиеся со стремительным ростом цен <…> в последние месяцы резко сократили потребление газа. Сокращение привело к значительным экономическим издержкам, поскольку замедление производства на химических заводах и металлургических заводах, как ожидается, приведет к рецессии в Европе», — пишет The Wall Street Journal.
Напомним, 18 сентября издание Bild озвучило результаты исследования института INSA. Согласно полученным данным, 59% немцев заявили о беспокойстве по поводу счетов за электроэнергию и газ. Они опасаются того, что просто не смогут платить по ним.