Немцы жалуются на холод в квартирах из-за дорогого газа

Николь Кайзер и Хюрта рассказала журналистам, что арендная плата выросла на 40 евро из-за подорожания энергоносителей. Кроме этого женщина ежемесячно платит по 60 евро, чтобы в следующем году снизить суммы в чеках за отопление.