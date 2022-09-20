mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Немцы жалуются на холод в квартирах из-за дорогого газа

20 сентября 08:48
Фото: pxhere.com
Американский ежедневник The Wall Street Journal пишет, что жители Германии жалуются на то, что в их квартирах стало холоднее из-за роста цены на газ.

Эксперт по энергетике Стефан Лехтенбомер заявил, что немцы могли бы уменьшить температуру в своих жилищах на 3 градуса, чтобы экономить электроэнергию, пишет iz.ru.

По словам жительницы Кёльна Катарины фон Эссен, она вынуждена использовать грелку, чтобы не мёрзнуть по ночам.

Николь Кайзер и Хюрта рассказала журналистам, что арендная плата выросла на 40 евро из-за подорожания энергоносителей. Кроме этого женщина ежемесячно платит по 60 евро, чтобы в следующем году снизить суммы в чеках за отопление.

Также газета отмечает, что в августе текущего года промышленность ФРГ более чем на 20% снизила потребление газа, в сравнении со средними показателями по августам 2018-2021 годов.

«Предприятия, столкнувшиеся со стремительным ростом цен <…> в последние месяцы резко сократили потребление газа. Сокращение привело к значительным экономическим издержкам, поскольку замедление производства на химических заводах и металлургических заводах, как ожидается, приведет к рецессии в Европе», — пишет The Wall Street Journal.

Напомним, 18 сентября издание Bild озвучило результаты исследования института INSA. Согласно полученным данным, 59% немцев заявили о беспокойстве по поводу счетов за электроэнергию и газ. Они опасаются того, что просто не смогут платить по ним.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48