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Когда в Уфе закончится «бабье лето»

20 сентября 05:23
Фото: 1MI
Количество теплых дней в Уфе становится все меньше, сообщает сервис «Яндекс.погода».

Дни «бабьего лета» в Уфе подходят к концу и осень вступает в свои права. К слову, постепенное похолодание жителям столицы стоит ожидать уже в конце текущей недели.

Так, на это неделе в среднем температура воздуха будет составлять +21…+23 градуса, однако в воскресенье, 25 сентября, столбик термометра опустится до +18 градусов, тем не менее день ожидается солнечным.

Заметное похолодание синоптики прогнозируют на следующий понедельник, 26 сентября, в частности, температура воздуха составит +13 градусов, ожидается в этот день и небольшой дождь.

К слову, сама следующая неделя ожидается дождливой — в Уфе они пройдут с четверга по пятницу. Температура воздуха в эти дни опустится до +8 градусов. Далее, согласно данным сервиса «Яндекс.погоды» потепления не ожидается.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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