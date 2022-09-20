Дни «бабьего лета» в Уфе подходят к концу и осень вступает в свои права. К слову, постепенное похолодание жителям столицы стоит ожидать уже в конце текущей недели.
Так, на это неделе в среднем температура воздуха будет составлять +21…+23 градуса, однако в воскресенье, 25 сентября, столбик термометра опустится до +18 градусов, тем не менее день ожидается солнечным.
Заметное похолодание синоптики прогнозируют на следующий понедельник, 26 сентября, в частности, температура воздуха составит +13 градусов, ожидается в этот день и небольшой дождь.
К слову, сама следующая неделя ожидается дождливой — в Уфе они пройдут с четверга по пятницу. Температура воздуха в эти дни опустится до +8 градусов. Далее, согласно данным сервиса «Яндекс.погоды» потепления не ожидается.