В минЖКХ Башкирии назвали дату начала отопительного сезона в регионе

Стало известно, что тепло в дома Башкирии будет подано не раньше октября. Об этом сегодня, 19 сентября, заявила и. о. министра ЖКХ республики Ирина Голованова.
В частности, чиновница отметила, что необходимым условием для старта отопительного сезона является погода — среднесуточная температура не должна превышать +8 градусов в течение 5 дней. По словам Головановой, к данной отметке температура воздуха приблизится только к 30 сентября.
Ранее власти Башкирии рассказали о досрочной подачи тепла в многоквартирные дома. Для того, чтобы повлиять на сроки жильцам необходимо провести общее собрание, направить протокол в управляющую компанию. Далее, при технической возможности УК приступит к отпуску тепловой энергии, однако важно, что отключить тепло до завершения отопительного сезона будет невозможно.