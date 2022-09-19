Трое жителей Башкирии «вернули 90-е» и отомстили за драку похищением и стрельбой

Однако «разобраться» не вышло, потому что родственники незамедлительно сообщили о похищении правоохранителям, которые «мстителей» остановили. Сотрудники ГИБДД не только остановили похитителей, но и нашли в багажнике одного из авто 21-летнего приятеля похищенного мужчины, у которого между тем, нога была повреждена выстрелом из травматического пистолета.