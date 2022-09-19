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Трое жителей Башкирии «вернули 90-е» и отомстили за драку похищением и стрельбой

19 сентября 07:51
Фото: 1MI
Однако похищение было слишком дерзким — родственники похищенного тут же сообщили в полицию, сообщили в пресс-службе Следкома по Башкирии 19 сентября.

Драка на дискотеке в сельском клубе в деревне Якшимбетово закончилась яркой криминальной историей с похищением, стрельбой и разумеется уголовным делом. В конце августа нынешнего года в Куюргазинском районе Башкирии в сельском клубе подрались мужчины. Однако одна из сторон не смогла простить своего поражения и решила отомстить за полученные побои.

«Мститель» с двумя знакомыми мужчинами выяснил место жительства своего 35-летнего обидчика и прибыл туда. Там, непосредственно при родственниках участника драки, в него стреляли из травматического оружия, после чего поместили в багажник машины и направились выяснять отношения с ним в безлюдное место.

Однако «разобраться» не вышло, потому что родственники незамедлительно сообщили о похищении правоохранителям, которые «мстителей» остановили. Сотрудники ГИБДД не только остановили похитителей, но и нашли в багажнике одного из авто 21-летнего приятеля похищенного мужчины, у которого между тем, нога была повреждена выстрелом из травматического пистолета.

В пресс-службе МВД по Башкирии дополнительно сообщили, что сотрудниками полиции на месте были изъяты три травматических пистолета, монтировки, металлическая труба. Также в одном из автомобилей был найден 21-летний знакомый потерпевшего с ранением ноги от выстрела из травматического пистолета.

Теперь в отношении мстителей возбуждено уголовное дело по факту похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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