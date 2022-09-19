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Отопление, отключение фонтана в Уфе и подарки чиновникам

19 сентября 16:31
Фото: 1MI
Главные события 19 сентября в Башкирии по версии Mkset.

В минЖКХ Башкирии назвали дату начала отопительного сезона в регионе. Так, для подачи тепла в дома среднесуточная температура воздуха должна продержаться на отметке +8 градусов несколько дней подряд. По словам и. о. министра ЖКХ Ирины Головановой, к данной отметке температура воздуха приблизится только к 30 сентября.

Кроме того, власти Башкирии рассказали, в каком случае отопление включается раньше срока. Отмечается, что у жителей действительно есть возможность повлиять на сроки включения отопления в многоквартирных домах. Подобное решение может быть принято по итогам общего собрания жильцов, далее протокол необходимо направить в управляющую компанию. На основании заявки теплоснабжающая организация, при технической возможности, приступит к отпуску тепловой энергии. При этом отмечается, что отключение отопления в данном случае будет невозможно до окончания отопительного сезона.

Между тем, глава Башкирии перед отопительным сезоном заявил, что «наша зима будет лучше чем в Европе».

Стало известно когда закончится светомузыкальное шоу в парке Кашкадан в Уфе. Закончится развлекательная программа 11 октября не навсегда, а до следующего теплого сезона, сообщили в мэрии Уфы.

В Башкирии чиновников обяжут докладывать о подарках, выкупать и даже уничтожать их. Речь идет о презентах, которые госслужащие получают на протокольных или официальных мероприятиях, а также в командировках. зависеть все будет от стоимости презента. Если знак благодарности стоит менее 3 тысяч рублей — он уходит изначальному получателю, если же стоимость подарка более 3 тысяч — он попадет в Реестр госимущества Башкирии, а если в нем есть еще и драгоценные камни или драгоценные металлы, то в соответствующий Госфонд России.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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