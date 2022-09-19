Отопление, отключение фонтана в Уфе и подарки чиновникам

В Башкирии чиновников обяжут докладывать о подарках, выкупать и даже уничтожать их. Речь идет о презентах, которые госслужащие получают на протокольных или официальных мероприятиях, а также в командировках. зависеть все будет от стоимости презента. Если знак благодарности стоит менее 3 тысяч рублей — он уходит изначальному получателю, если же стоимость подарка более 3 тысяч — он попадет в Реестр госимущества Башкирии, а если в нем есть еще и драгоценные камни или драгоценные металлы, то в соответствующий Госфонд России.